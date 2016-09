“Ora Brâncuși”, filme despre marele sculptor în școlile din județ

Vinerea trecută, a adus o premieră pentru învățământul din județ, la nivelul fiecărei școli fiind difuzate timp de o oră filme despre viața și operele lui Constantin Brâncuși. Gorjenii de mâine au avut ocazia să afle lucruri despre care se vorbește prea puțin, proiectul intitulat “Ora Brâncuși” debutând joi seara chiar în localitatea natală a marelui artist. La Hobița, chiar pe prispa casei în care s-a născut acesta, doi actori de la Târgu-Jiu, Valeriu Bâzu și George Drăghescu, au interpretat o mică scenă de teatru în care spectatorii au putut să vadă cum a plănuit Brâncuși crearea operelor lăsate moștenire urmașilor săi pe malul Jiului. Spectatorii au fost inclusiv din rândul localnicilor, dar și actorul Cuzin Toma, cel care interpretează rolul lui Firicel în serialul “Las Fierbinți”, el fiind de loc din Peștișani.

Artistul s-a declarat încântat că a putut participa la un asemenea eveniment, el mergând apoi și în curtea liceului din localitate, acolo unde a și învățat și unde, acum, au fost proiectate filme documentare despre Brâncuși. Cuzin Toma le-a vorbit elevilor despre importanța acestei acțiuni, copiii făcând liniște mai ceva ca la clasă, mai ales că, înainte de a începe proiecția filmelor, au făcut coadă pentru a prinde un loc în care să facă o poză cu Firicel. “Au aflat că am terminat liceul aici și vor să afle dacă am avut aceiași profesori. Sunt mulți dintre profesorii de pe vremea mea care predau și acum și m-am bucurat să îi revăd aici ca să pot să îi salut. Prezentarea filmelor despre Brâncuși o consider inițiativă interesantă și mă bucur că se întâmplă la Peștișani. Ar trebui ca inițiativa asta să fie preluată și plimbată prin cât mai multe locuri prin țară pentru ca toți să știm cât mai multe despre Brâncuși. E bine că a început totul aici, la Peștișani”, a declarat Cuzin Toma.

Alături de elevi pe scaune în curtea liceului s-au așezat și localnicii, dar și turiști nimeriți din întâmplare prin zonă. Un cuplu venit tocmai de la Brăila a mărturisit că și-a schimbat planurile pe care le avea și a preferat să doarmă o noapte la o pensiune din Peștișani doar pentru a urmări proiecția filmelor despre Brâncuși. “E o ocazie unică pe care o avem. Am plecat de acasă după nuntă, suntem în luna de miere și am fost la Orșova. Plecasem spre Târgu-Jiu ca să vedem operele de acolo și am zis să ne abatem un pic pentru a ajunge și la Hobița, iar aici am dat peste acest eveniment care ne bucură foarte mult. Ne-am schimbat de tot planurile. Rămânem aici o noapte și apoi vom vedea încotro o să mergem, evident după ce vizităm și operele de la Târgu-Jiu”, au spus proaspeții însurăței, Roxana și Nicolae Mutu.

Ei și ceilalți spectatori au fost serviți cu pop corn, toată lumea urmărind cu interes proiecția filmelor, spre bucuria organizatorilor. “Am vrut să recreăm o atmosferă de cinema, cu pop corn, cu apă plată, în așa fel încât copiii să se simtă bine. E ceva inedit și pentru locuitorii acestei comune, e ceva plăcut. Proiectul cultural Omagiu lui Brâncuși a fost pornit la inițiativa fundației Convergențe Europene și dezvoltat și aplicat în comuna Peștișani, comuna marelui sculptor Constantin Brâncuși. E un proiect care are rolul să îi învețe pe copii despre viața lui Constantin Brâncuși, dar și despre opera acestuia”, a declarat Cosmin Pigui, primarul de la Peștișani.

