Poetul gorjean Zenovie Cârlugea, la Festivalul Internaţional “Lucian Blaga” din Sebeş

Scriitorul gorjean Zenovie Cârlugea va fi prezent zilele viitoare la Sebeş, în judeţul Alba, unde va lua parte la lucrările derulate în cadrul ediţiei 2017 a Festivalului Internaţional “Lucian Blaga”.

În perioada 5 – 7 mai 2017, municipiul Sebeş va găzdui cea de-a 37-a ediţie a Festivalului Internaţional “Lucian Blaga”. Şi în acest an, la festival sunt invitate să participe personalităţi reprezentative pentru cultura naţională şi locală contemporană. Cartea de oaspeţi a festivalului va fi semnată de următoarele nume sonore pe scena literaturii de azi: acad. Alexandru Surdu, vicepreşedintele Academiei Române, prof. univ. dr. Eugeniu Nistor, prof. univ. Mircea Popa, poetul Ion Mărginean, scriitorul Zenovie Cârlugea, scriitorul şi jurnalistul Radu Paraschivescu, pictorul Eugen Măcinic, Oana Pellea, Dan Puric.

Lucrările vor debuta vineri, 5 mai, la Casa Blaga din satul Lancrăm, cu un recital de poezie, cu o sesiune de comunicări literare moderate de Alexandru Surdu şi Eugeniu Nistor, va continua la Muzeul “Ioan Raica” cu conferinţa “Cuvintele potrivite şi nepotrivite. Despre cum vorbim”, susţinută de Radu Paraschivescu, seara încheindu-se la Casa de Cultură cu proiecţia filmului documentar “Tatăl meu, Lucian Blaga”.

Sâmbătă, 6 mai, la Muzeul “Ioan Raica” se va întruni o cafenea culturală sub egida “Cuvânt… sunet… culoare….”, gazdă fiind pictorul Eugen Măcinic. Scriitorul gorjean Zenovie Cârlugea va fi persoana principală între orele 12.00 şi 14.00 la Sala “Sava Henţia”, în cadrul unei sesiuni de comunicări literare intitulată “Lucian Blaga şi surprinderea misterelor existenţiale”. Seara de sâmbătă se va încheia cu un concert de pian şi clarinet şi cu o conferinţă susţinută la Casa de Cultură din Sebeş de către excepţionalul Dan Puric.

Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional “Lucian Blaga” se va încheia duminică, atunci când la mormântul lui Blaga se va ţine o slujbă de comemorare, urmată de festivitatea de premiere a evenimentului şi de întâlnirea cu Oana Pellea la Casa de Cultură din Sebeş.

Izabella Molnar