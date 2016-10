POMPILIU MARCEA – Declarat “Gorjeanul Anului – Post Mortem”(I)

Anul 2016 a fost declarat de autorităţile administraţiei publice judeţene “Anul Brâncuşi” şi data de 19 februarie 2016, ziua de naştere a marelui sculptor a fost declarată pentru prima dată în Istoria României, “Zi Naţională” de Preşedintele ţării, iar Pompiliu Marcea cu ocazia omagierii a 88 de ani de la nașterea sa, în anul 2016, este prima personalitate gorjeană declarată “Gorjeanul Anului – Post Mortem” de la data adoptării Hotărârii Consiliului Județean Gorj de acordare a titlului post-mortem.

Manifestarea acordării Titlului de “Gorjeanul Anului – Post Mortem” s-a desfăşurat în Sala Maură a Prefecturii Gorj în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, domnul Ion Călinoiu, a vicepreşedintelui domnul Ciprian Florescu, a prefectului judeţului Gorj domnul Gheorghe Paraschivu, a domnului subprefect Sorin Arjoca şi a consilierilor judeţeni, a conducătorilor de instituţii publice şi invitaţi si nu în ultimul rând în prezenţa nepoţilor scriitorului Pompiliu Marcea, Ion Marcea, Mircea și Constantin Ganea, membri fondatori ai Fundaţiei Culturale “Pompiliu Marcea” care, ca de fiecare dată, au depus eforturi susţinute şi au întocmit dosarul care a fost depus la Consiliul Județean Gorj cu toate documentele necesare conform Hotărârii Consiliului Judeţean cu modificările și completările ulterioare din anul 2015, în vederea atribuirii titlului unchiului lor profesorul şi scriitorul Pompiliu Marcea.

De asemenea, a fost prezent şi directorul Centrului Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Gorj, domnul Ion Cepoi. Au fost prezente şi autorităţile locale ale comunei Scoarţa, comuna natală a scriitorului în persoana domnului primar Ion Stamatoiu şi a domnului viceprimar Mihai Arcuș, precum şi conducerea Şcolii Gimnaziale “ Pompiliu Marcea” din Tg-Jiu în persoana doamnei director Rozica Pătrăşcoiu și domnul prof. Constantin Zălog, director adjunct, împreună cu cadre didactice şi elevii acestei şcoli. În alocuţiunile ţinute de domnul Ion Cepoi -și ceilalți se vor enumera– s-a vorbit despre personalitatea celui care a fost Pompiliu Marcea, profesor universitar la Universitatea din București timp de peste 30 de ani, precum şi la mai multe universităţi din Paris, Koln, Bonn, Aachen si Dusseldorf.

Trofeul în catifea, precum şi hotărârea CJ Gorj şi diploma au fost înmânate celor 3 trei nepoți, de frate și soră, Ion Marcea, Mircea şi Constantin Ganea, descendenţi ai istoricului și criticului literar.

Pompiliu Marcea în perioada 1935 – 1942 a absolvit 7 clase la Şcoala Primară din satul său Colibași, com. Scoarța, jud. Gorj. În perioada 1942 – 1950 a absolvit 8 ani la Şcoala Normală din Târgu-Jiu, iar în perioada 1950 -1954 a absolvit 4 ani Facultatea de Filologie la Universitatea din Bucureşti, luând numai premiul I an de an, pe întreaga perioadă de 19 ani de studii, fiind primul admis de fiecare dată la toate examenele susținute pe întreaga perioadă de studii şi terminând ca şef de promoţie atât Şcoala Normală, cât şi Facultatea, unde a avut bursă republicană, iar în anul 1968 şi-a luat într-un mod remarcabil Titlul de doctor în filologie aşa cum spunea profesorul universitar doctor docent Constantin Ciopraga, critic și istoric literar, membru al comisiei de doctorat.

Pompiliu Marcea a urcat toate treptele ierarhiei universitare până la gradul de profesor şi a decedat la data de 27 martie 1985, în Bucureşti, într-un mod inedit, acesta fiind găsit mort, la orele prânzului, plutind pe apa lacului Herăstrău , o moarte suspectă, tragică și neelucidată.

Acesta nu a stat retras în Turnul de Fildeş, ci a “îmbrăcat cămaşa morţii” şi a coborât pe “câmpul de luptă” acolo unde se dădeau cele mai aprige “bătălii” ale vremii în apărarea culturii şi spiritualităţii neamului românesc, bătălii pe care le-a câştigat, dar, care probabil, uneori, iată, se lasă şi cu vărsare de sânge, cu dispariţii tragice din această lume, ca şi în cazul lui.

Pompiliu Marcea nu a părăsit niciodată şcoala de la intrarea pe porţile şcolii primare din Colibaşii Gorjului în toamna anului 1935 şi până la decesul său provocat să spunem, de anumite forţe oculte în primăvara anului 1985, la vârsta de 56 de ani în Bucureşti, spunându-mi că vocaţia sa este pentru munca la catedră.

Pompiliu Marcea spunea: „Dacă i s-ar oferi cumva să opteze pentru perioada în care să trăiască, ar fi dorit ca apogeul carierei sale să fie 1918. Motivaţia a fost sumară, dar solidă: revenirea Basarabiei la “patria mamă”, urmată de cea a Transilvaniei”. Ce frumos! O dovadă clară de mare patriot care ar fi vrut sa trăiască în perioada de înfăptuire a Marii Uniri a naţiei române şi crearea României Mari.

La începutul anilor 1960, o perioadă de mai mulţi ani a condus ca Redactor-şef, Editura pentru Literatură şi mai apoi ca Director Editura pentru Literatură Universală, unde Pompiliu Marcea şi-a adus o contribuţie însemnată la apariţia unor volume aparţinând lui Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, etc., autori interzişi în acea perioadă, dar şi la apariţia unor volume ale unor scriitori în plină ascensiune literară, precum Marin Preda, Augustin Buzura, Nichita Stănescu şi alţii.

În perioada anilor 1974 odată cu adoptarea legilor de sistematizare rurală, Pompiliu Marcea a dat dovadă de curaj şi a înaintat mai multe memorii conducerii superioare de partid şi de stat, inclusiv lui Nicolae Ceauşescu prin care cerea încetarea demolării, satului românesc, a monumentelor istorice şi bisericilor, a cerut împroprietărirea ţăranilor cu pământ, s-a opus politicii demografice greşite, căreia i-au căzut pradă mii de femei, s-a opus exportului masiv de produse alimentare din anii 1980, care a dus la anii de criză şi înfometare a poporului român, eliminarea desfăşurării de munci agricole şi pe şantiere pentru elevi, studenţi şi militari, s-a opus cenzurii şi politicii editoriale greşite, a criticat abuzurile unor activişti politici şi demnitari de stat etc. Pot să vă spun că, satul Colibaşi care era propus pentru demolare în acea perioadă, există şi astăzi datorită implicării unchiului meu Pompiliu Marcea.

În anii 1980 unchiul meu mi-a spus că a intrat într-o ”luptă pe viaţă şi pe moarte” cu cel mai “puternic “ om din România, Şef Rabinul Moses Rosen. Acesta ceruse Academiei Române, forurilor conducătoare ale partidului, ale culturii şi lui Nicolae Ceauşescu, retragerea şi trimiterea la topit a volumului IX de Opere complete de Mihai Eminescu, catalogat antisemit. Atunci a apărut în secret, în regim de samizdat o revistă de 10-15 pagini prin care un colectiv de intelectuali printre care şi Pompiliu Marcea au hotărât să i-a atitudine împotriva rabinului. Mi-a spus că toţi cei implicaţi, cât şi familile lor au fost ameninţaţi cu moartea în diferite moduri, dacă nu se retrag din această acţiune. Puţini intelectuali români au fost care au continuat demersul după aceste ameninţări printre care şi unchiul meu. Dar şi aceștia ulterior s-au retras şi ei datorită amplorii cazului şi i-au spus şi lui să facă acelaşi lucru, dar el a spus că merge până la capăt, până la sacrificiul suprem în apărarea poetului naţional Mihai Eminescu. Același lucru i l-a cerut şi familia, soţia şi fiica sa, dar răspunsul lui a fost uluitor “Kim şi Corina pe voi vă ador, dar pentru Eminescu mor”. Volumul IX de Opere complete de Eminescu a apărut, dar cu ce consecinţe. Pompiliu Marcea a fost un adevărat apărător al limbi şi literaturii române. Pompiliu Marcea a fost unul dintre susținătorii fervenți ai publicării Operelor Complete lui Mihai Eminescu sub egida Academiei Române care publicase până în 1980 opt volume, dar care, prin volumele IX și X (publicat cu greu după câțiva ani, pe 15 iunie 1989, dar oprit de la difuzare) a atras critici extrem de virulente din partea Rabinului șef al României Moses Rosen care-l etichetase pe Eminescu ca fiind : „fascist, rasist, antisemit, dement, pornografic, mincinos, huligan și sifilitic”, ceea ce a deranjat sensibilitatea mai multor scriitori români.

Într-o scriere de a sa, Șef Rabinul Moses Rosen consemnează ce li se poate întâmpla cârtitorilor la adresa sa. “Această broşură”- se referă la evenimentele stranii care s-au petrecut în România. Profesorul Pompiliu Marcea care mă atacase într-o scrisoare a fost găsit înecat într-un lac din preajma Bucureştilor, lăsând să se înţeleagă că la mijloc a fost o pedeapsă divină. Un poet antisemit, Ion Lotreanu, a fost găsit spânzurat, iar unul dintre editorii volumului IX din ”Opere complete” al lui Eminescu, Alexandru Oprea a fost găsit mort în baie”.

În anul 1983 a apărut în revista „Literaturnaia Gazeta„ un articol scris de Pimen Buianov, împotriva apariţiei trilogiei romanului „Pumnul şi palma”, scris de Dumitru Popescu, care se intitula „Cu pumnii împotriva istoriei” la care Pompiliu Marcea a dat un răspuns usturător într-un articol intitulat „Cu foarfecele împotriva istoriei” apărut în revista România literară. În urma acestei atitudini dure mi-a spus, că au avut loc o serie de discuţii la nivelul cel mai înalt între cele două state. Aceeaşi atitudine dură a avut-o şi în anul 1975 împotriva aceleiaşi reviste care reacţionase violent la apariţia romanului „Delirul” de Marin Preda.

Într-un articol al dirigintelui sau, prof. Victor Andriţoiu, intitulat „Pompiliu Marcea – jertfa pe altarul culturii” spune: ”…Şi i-a venit pieirea prea timpurie fiindcă a îndrăznit într-un articol să ia apărarea romanului ”Pumnul şi palma”, scris de Dumitru Popescu, şi să înfrunte un critic literar din U.R.S.S. Mândria lui de profesor fusese rănită şi a luat atitudine, dând un răspuns vehement, întocmai ca T. Arghezi când a scris pamfletul “ Baroane!”. Marcea a dat un răspuns usturător ca o palmă pe obraz, apărând literatura poporului român. Îndrăzneala aceasta a plătit-o cu moartea. Marcea este un erou căzut la datorie şi merită să fie slăvit, fiindcă el rămâne o jertfă pe altarul culturii neamului românesc”.

Poetul Nicolae Dragoş spune într-un articol: „ …Vestea sfârşitului său tragic a căzut ca un trăznet. Copacul cu rădăcinile ferm implantate în pământul ce nu-i era potrivnic fusese înfrânt de vrăjmăşiile vremilor. Când, mai târziu, după un telefon al soţiei sale, m-am considerat dator să intervin pentru a determina depăşirea inerţiilor unei edituri, aflându-mă în acest scop în cabinetul lui Petru Enache, om simplu, dar de bună credinţă, care-l preţuise ca profesor, evocându-l, am spus: „Cum a murit şi profesorul Marcea!”. Am fost privit insistent, apoi interlocutorul a adăugat: „Cum a murit? N-a murit, l-au omorât”. „Cine?”, am întrebat surprins. „Cine”, s-a întrebat şi s-a închis în sine”. La puţin timp după aceea Petru Enache a fost găsit plin de sânge în baie, decedat.

Pompiliu Marcea, gorjean de origine, a reprezentat cu cinste judeţul în care s-a născut, municipiul Tg-Jiu unde a învăţat şi România, la cele mai prestigioase universităţi din Europa.

Pompiliu Marcea a fost primul scriitor român care a scris prima monografie despre un “mare clasic” al literaturii române, scriitorul transilvănean Ioan Slavici în anul 1965, carte care a fost premiată cu Premiul Academiei Române “B.P.Haşdeu”, urmând şi alte scrieri, devenind specialist în Slavici, iar în anul 1976 apare cartea “ Lumea operei lui Sadoveanu”, premiată cu premiul Uniunii Scriitorilor din București. Pompiliu Marcea a fost primul scriitor care a scris primul Dicţionar de personaje din literatura română intitulat ”Umanitatea sadoveniană de la A la Z”, lucrare de pionierat în cultura neamului românesc, asemenea lui Balzac în Franţa şi Dostoievski în Rusia.

Trilogia critică scrisă de Pompiliu Marcea despre Sadoveanu este după opera lui Eminescu de G. Călinescu , o operă unică în cultura română aşa cum spunea autorul.

Pompiliu Marcea a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, prodecan şi Şef al Catedrei de Istoria Literaturii române la Universitatea din Bucureşti.

Pompiliu Marcea a fost mulţi ani Redactor-şef la Editura pentru Literatură, apoi Director la Editura pentru Literatura Universală, unde şi-a adus aportul la editarea şi publicarea operelor unor scriitori interzişi de regimul politic de la acea vreme.

Pompiliu Marcea a fost un mare Patriot şi un Mare român la catedra Universităţii din Bucureşti şi a mai multor Universităţi europene: Sorbona din Paris, Koln, Bonn, Aachen si Dusseldorf din Germania așa cum spunea Dinu Săraru.Pompiliu Marcea a mers până la sacrificiul suprem împotriva demolării satului românesc, a bisericilor şi monumentelor istorice, în apărarea valorilor spirituale şi culturale ale poporului român, fiind o jertfă pe Altarul culturii neamului românesc.

Pompiliu Marcea a scris numeroase articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, fiind în acelaşi timp şi autorul unor volume de critică şi istorie literară deosebit de apreciate, precum:

1961 – Monografia “Alexandru Sahia”

1965 – Ioan Slavici – monografie – prima lucrare de acest fel din literatura română – distinsă cu Premiul Academiei Române „B.P. Haşdeu”

1967 – Ioan Slavici –monografie versiune apărută şi în limba franceză

1968 – Ioan Slavici – ediţia a-II-a

1972 – „Convorbiri literare” şi spiritul critic

1975 – Naţional şi universal

1976 – Lumea operei lui Sadoveanu – distinsă cu Premiul Uniunii Scriitorilor din Bucureşti

1977 – Umanitatea sadoveniană de la A la Z – lucrare de pionierat in literatură – Dicţionar de personaje unic în literatura română

1978 – Ioan Slavici – ediţia a-III-a

1979 – Lecturi fidele

1980 – Mihail Sadoveanu – 100 de ani de la naştere – volum editat în limbile engleză, germană şi franceză

1982 – Varietăţi literare

1983 – Concordanţe şi controverse

1985 – Atitudini critice

1995 – „Convorbiri literare” şi spiritul critic – reeditată cu prilejul Simpozionului Naţional de comemorare a 10 ani de la moartea lui Pompiliu Marcea.

Iată ce scria profesorul înainte de apariţia celei de-a 3-a cărţi despre Sadoveanu: ”Trebuie să m-apuc de cartea a 3-a despre Sadoveanu spre a alcătui o trilogie critică ce va fi, după opera lui Eminescu de G. Călinescu, o operă unică în cultura română. Ar trebui să apară în 1979 pentru că, în anul 1980 la Centenarul naşterii scriitorului să se reediteze sub banderola sa într-un tom imens de 1500 de pagini. Mă încântă teribil această idee.”

Unchiul meu mi-a spus că a scris şi un roman intitulat ”Pacient în Galapagos”, dar cenzura de la acea vreme a condiţionat publicarea acestuia de renunţarea la cca 50-60 de pagini, care viza regimul comunist şi în care nu era elogiat ”Geniul Carpaţilor”. A refuzat categoric acest compromis şi mi-a spus că, probabil nu o să mai dureze mult şi o să cadă regimul comunist şi-l va putea publica în ţară, dacă nu, are destui prieteni şi cunoştinţe în străinătate şi îl va publica în afara ţării. Nu a mai apucat să facă acest lucru.

Scrierile sale au rămas în Templul culturii neamului românesc fiind şi astăzi instrumente de lucru pentru student, elevi şi cadre universitare. În planul editării clasicilor, studiile lui Pompiliu Marcea despre Sahia, Slavici, Sadoveanu, Maiorescu s.a. îşi găsesc complementul în numeroasele ediţii şcolare şi de popularizare pe care istoricul şi criticul literar le-a prefaţat. Aşa cum spunea Marin Sorescu întreaga operă critică a lui Pompiliu Marcea ar trebui editată şi reeditată pentru a fi readusă în circuitul firesc. Pompiliu Marcea a fost o mare personalitate a culturii române din a doua jumătate a secolului trecut, fiind cel mai important istoric şi critic literar dat de Gorjul istoric literelor româneşti. Pompiliu Marcea a fost în slujba învăţământului românesc şi culturii române timp de peste 30 de ani, a dat ţării zeci de generaţii de profesori de Limba şi Literatura română, s-a implicat în dezvoltarea învăţământului gorjean şi a rămas în elita istoriei și criticii literare româneşti. Va urma

Ion Marcea