Proiectul “British Documentary”, la final

Muzeul Județean Gorj “Alexandru Ștefulescu” a găzduit, miercuri, ultima proiecție de film documentar din seria “British Documentary”, proiect derulat în parteneriat cu British Council din București. Reprezentanții evenimentului promit însă că proiectul va fi reluat anul viitor.

Începând cu luna mai, Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” a oferit publicului gorjean și, în special elevilor, mai multe documentare britanice de calitate, premiate la festivalurile de profil din străinătate. De un mare succes s-au bucurat documentarele ”În căutarea lui Sugar Man/ Searching for Sugar Man”, ”Impostorul/ The Imposter” și ”Școala Ultimei Șanse/ Last Chance School”. De asemenea, în data de 5 octombrie 2016, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, Muzeul Județean Gorj a proiectat pentru mai multe clase de elevi din Târgu-Jiu documentarul ”Tolstoi – O Viața Tulburătoare/ The Trouble with Tolstoi” (partea I și I partea a II-a). Ultimul documentar din cadrul Proiectului British Documentary a fost ”David Bowie – cinci ani/ David Bowie – Five Years”, ce prezintă cei mai importanți 5 ani din cariera lui David Bowie, care l-au transformat într-o industrie a muzicii. „Cinci ani” urmărește evoluția lui Bowie de la „Ziggy Stardust” la starul de muzică soul din „Young American”, ajungând până la „Thin White Duke” printr-o serie de materiale de arhivă din colecții din lumea întreagă. Proiecția documentarului a avut loc, miercuri după-amiază, începând cu ora 17.00.

“Vom reveni la anul cu noi producții de calitate oferite de British Council București, în cadrul ediției a VII-a de British Documentary”, au anunțat reprezentanții Muzeului Județean Gorj. British Council este una dintre cele mai cunoscute organizații guvernamentale din lume, având ca scop promovarea culturii britanice în lume prin proiecte de artă, educație, societate, stimulând astfel schimburile internaționale și înțelegerea multiculturală. De asemenea, Consiliul Britanic organizează cursuri pentru învățarea limbii engleze, precum și pregătire specifică pentru susținerea testelor IELTS și Cambridge. În România, British Council este prezent încă din anul 1938, cu centre în orașele București, Cluj-Napoca și Iași. British Documentary este unul dintre cele mai longevive și populare proiecte ale British Council, care a debutat în 2010, aducând în fața publicului din România cele mai bune documentare britanice. Pentru fiecare ediție, Consiliul Britanic a încercat să aducă publicului autohton cele mai importante documentare britanice contemporane, care au fost nominalizate sau au câștigat premii British Documentary Awards, una dintre cele mai cunoscute instituții de profil. Documentarele dezbat numeroase dileme contemporane, unele de-a dreptul controversate, fie în materie de activism, politică și societate, fie mass-media și alte teme de actualitate. Pe parcursul celor cinci ediții anterioare, proiecțiile British Documentary au fost difuzate la: București, Constanța, Cluj Napoca, Galați, Iași, Oradea, Târgu-Mureș și Reghin.

Roxana Lupu