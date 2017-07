Roxana Croitoru, laureata Festivalului “Elena Roizen” 2017

Gorjeanca Roxana Croitoru, tânăra cântăreaţă de muzică populară, a bifat recent o altă reuşită în palmaresul său folcloric. Weekendul trecut, Roxana a participat la cea mai recentă ediţie a Festivalului Cântecului Popular “Elena Roizen”, derulat în perioada 1-2 iulie 2017, la Ovidiu, în judeţul Constanţa.

Manifestarea a avut loc pe platoul amenajat în curtea Centrului Cultural “Elena Roizen”, din Ovidiu, judeţul Constanţa, în zilele de 1-2 iulie 2017, când s-a desfăşurat cea de-a X-a ediţie a Festivalului Cântecului Popular “Elena Roizen”. A acompaniat Orchestra Gigi Scarlat, dirijată de Costel Cloşcă. Printre cei circa 30 de participanţi din mai multe judeţe ale ţării, s-a numărat şi Roxana Croitoru, gorjeanca cu voce de aur care de altfel a avut vârsta cea mai mică dintre toţi participanţii. Roxana a evoluat în cadrul festivalului pe 2 iulie, iar pe 3 iulie a avut loc Gala Laureaţilor. Norocul i-a surâs şi de această dată Roxanei, care a reuşit să impresioneze juriul şi astfel să obţină Trofeul Festivalului “Elena Roizen”. “Juriul a fost format din nume mari ale folclorului românesc: Maria Tănase Marin, Gabriela Rusu Păsărin, Doina Işfănoni. Se pare că vocea şi piesele mele au reuşit să impresioneze juriul şi publicul prezent şi astfel am reuşit să obţin trofeul, adică marele premiu, şi diploma aferentă. Menţionez că în data de 4 iulie, am participat la preselecţia marelui Festival Naţional Strugurele de Aur şi si aştept cu nerăbdare ca şi de data aceasta rezultatul să fie unul pozitiv. Şi aici a fost un număr de 70 de concurenţi, iar numărul locurilor participanţilor pentru concurs este unul limitat. Preselecţia s-a desfăşurat la Alba Iulia, iar concursul se va desfăşura în septembrie”, a declarat Roxana Croitoru.

Tânăra interpretă de muzică populară are doar 17 ani şi este elevă în clasa a X-a la Colegiul Naţional “Spiru Haret” din municipiul Târgu-Jiu. Aceasta a fost pentru prima dată când trofeul Festivalului Cântecului Popular “Elena Roizen” a fost câştigat de un participant din judeţul Gorj.

În luna mai a acestui an, gorjeanca a fost desemnată marele câştigător al primei ediţii a Festivalului Naţional de Folclor “Lică Militaru”, desfăşurat la Casa de Cultură “Ileana Constantinescu” din Drăgăneşti-Olt. Roxana Croitoru a fost desemnată câştigător dintre 18 participanţi la această ediţie inaugurală a festivalului.