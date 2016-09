Săptămâna UE a Programării, în octombrie

Școlile din județul Gorj sunt invitate să participe la Săptămâna UE a Programării și să organizeze evenimente privind programarea sau alte competențe digitale în perioada 15 – 23 octombrie.

Săptămâna UE a Programării este o mișcare condusă de voluntari care promovează importanța programării și a competențelor digitale în țările lor, în calitate de ambasadori ai Săptămânii Programării. Anul trecut, peste 500.000 de persoane au participat la circa 8.000 de evenimente pe această temă, în 46 de țări din Europa și din afara ei. La ediția din acest an se alătură Public Libraries 2020, o rețea de 65 000 de biblioteci locale din Uniunea Europeană, care și-a propus să organizeze ateliere practice pe tema programării în bibliotecile din Europa. La fel ca în ediția precedentă, școlile sunt invitate să organizeze evenimente privind programarea sau alte competențe digitale, în cadrul inițiativei CodeWeek4All, la care să participe cât mai mulți elevi. Școlile care vor înregistra o rată de participare de cel puțin 50% vor primi un certificat de excelență privind abilitățile legate de programare. În 2015, au participat 600 de școli și mai mult de 200 dintre ele au primit acest certificat. Evenimentele se înscriu pe site-ul http://codeweek.eu. Copiii, adolescenții și adulții pot participa la manifestări dedicate și pot organiza propriile evenimente pentru a arăta ce pot crea cu ajutorul software-ului și ce competențe digitale sunt la îndemâna oricui. Programatorii pot organiza ateliere în școli, laboratoare IT sau centre comunitare la nivel local. Profesorii pot preda noțiuni de programare, pot împărtăși altora planurile lor de lecții, pot organiza ateliere pentru colegii lor, pot invita formatori și părinți să predea noțiuni de programare și să participe la inițiativa CodeWeek4All. Părinții își pot încuraja copiii să participe la un atelier de programare. Companiile și organizațiile non-profit pot găzdui ateliere de programare, pot să își pună la dispoziție personalul lor ca instructori în activități de reinstruire, pot organiza pentru elevi concursuri amuzante de programare sau pot sponsoriza evenimente în acest domeniu. Săptămâna UE a Programării – Code Week a fost organizată la Comisia Europeană pentru prima dată în 2013 de către “Young Advisors for the Digital Agenda” și se bucură în continuare de succes. Comisia sprijină Code Week ca parte a strategiei sale pentru o piață unică digitală. Comisia a abordat tematica competențelor digitale și în cadrul unei inițiative din luna iunie 2016.

Roxana Lupu