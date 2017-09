Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești – 50 de ani de istorie contemporană

Joi, 7 septembrie 2017, Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești din județul Gorj a aniversat 50 de ani de istorie contemporană. La acest eveniment istoric au fost prezenți, alături de elevi și dascăli ai școlii și invitați de seamă: Ciprian-Adrian Florescu – prefectul județului Gorj, Ion Ișfan – inspectorul școlar general, Mădălin-Ion Ungureanu – primarul comunei Bălești, Ion Hobeanu și Daniel Cismașu de la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Gorj, Vulpan Gheorghe Claudiu de la Asociația „Tradiția Militară”, Dana Ștefania Brașoavă – coordonatoarea Cercurilor „Cultul Eroilor” din București și delegația Filialei Gorj a Asociației Naționale Cultului Eroilor „Regina Maria” alcătuită din: col. (r.) Walter Loga, lt. col. (r.) Gheorghe Bușe, lt. col. (r.) Ovidiu Gabriel Ghindă, prof. dr. Elena Cornoiu, prof. Ion Pința și prof. Dorel Șorop.

Domnul profesor Cornel Șomîcu – directorul acestei școli a prezentat un scurt istoric al școlii, inaugurată la 1 septembrie 1967, în actualul local, pe două niveluri, cu opt săli de clasă, două laboratoare, cancelarie, secretariat, cabinet director, cabinet metodic, etc. și programul acestei activități.

Au urmat scurte alocuțiuni prezentate de domnii: Mădălin-Ion Ungureanu, Ciprian-Adrian Florescu, Ion Ișfan, col. (r.) Walter Loga, studenta Dana Ștefania Brașoavă, care a făcut și lansarea cărții bilinve „În fiecare din noi, împreună / Within each of us, together” scrisă de profesorul Andrei Popete-Pătrașcu (fost profesor al acestei școli) și tradusă în engleză de ea, Ion Hobeanu și Daniel Cismașu, care au prezentat și expoziția de fotografie „Case și locuri de altădată din Bălești”, expoziție dăruită școlii și domnul prof. Ion Pința de la Cultul Eroilor Gorj.

Programul a continuat cu lansarea Albumului fotografic „Școala Gimnazială Antonie Mogoș, 50 de ani de istorie contemporană” realizat de către profesorul Cornel Șomîcu și decernarea diplomelor de excelență, de către primarul Mădălin-Ion Ungureanu, foștilor profesori care au predat la Ceauru.

Lansarea revistei „Băleștiul Eroic”

La final a fost lansată revista „BĂLEȘTIUL EROIC” editată de Cercul „Cultul Eroilor” al Școlii Gimnaziale „Antonie Mogoș”. Într-un format accesibil elevilor, revista se dorește un omagiu adus eroilor din comuna Bălești, dar și familiilor acestora. În articolul de pe prima pagină intitulat „Comuna Bălești pe harta României Eroice” directorul școlii, prof. Cornel Șomîcu, mărturisește că: „Pentru noi românii, eroii sunt cei care au luptat pentru apărarea țării, păstrarea gliei și a credinței, cu prețul jertfei supreme. Este important astăzi să reînviem prin cuvântul scris fiecare suflet din sufletul nostru, pierdut în negura timpului, căci fiecare dintre noi are în familia sa un erou. Datoria noastră este să-i cinstim pe acești eroi pentru jertfa lor. Fără eroi nu se poate concepe un popor care se respectă. Este nevoie deci, să cultivăm această datorie începând din școli. Ne-am dorit încă de la bun început atragerea tinerei generații în activitățile desfășurate sub egida Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”- Filiala Județului Gorj. Prin înființarea Cercului Cultul Eroilor la Școala Gimnazială „Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești, ai căror membri sunt elevii școlii, demersurile noastre de apropiere a lor de acest subiect, acela de cinstire a memoriei eroilor, începe să dea roade. Revista „Băleștiul eroic”, aflată astăzi la primul număr, confirmă așteptările noastre și speranțele că tinerii de astăzi vor găsi resursele spirituale de a duce mai departe cultul eroilor. Publicația noastră se dorește un modest omagiu adus eroilor din comuna Bălești, dar și familiilor acestora. În fond, misiunea de cinstire a memoriei eroilor rămâne o sarcină de onoare și de mare răspundere, o datorie de suflet față de cei care au murit pentru țară.”

Cu acest prilej a fost dezvelită, pentru prima dată în județul Gorj, placa cu însemnul Cercului „Cultul Eroilor”, iar domnul Vulpan Gheorghe Claudiu din Craiova a prezentat uniforma militară a soldaților români din Primul Război Mondial.

Toți cei prezenți au fost plăcut impresionați de calitatea acestui act cultural-istoric.

Lt. col. (r.) Gheorghe Bușe, secretarul executiv A.N.C.E.R.M. Gorj