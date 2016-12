Scurte note

Să știți că nu contează (indiferent de partid, de dogme și ideologie) partidul pe care-l reprezinți, contează ca TU SĂ FII OM! Să FII BUN LA SUFLET, SĂ IUBEȘTI…Dar cum să iubești, când “verși pe toate canalele mediatice TONE DE URĂ ȘI MINCIUNI precum doamna Gorghiu care-l acuză pe Președintele PSD că a “tocmit“ mijloace de transport să aducă manifestanți în Capitală să saboteze Ziua Unirii. Doamna Firea a contrazis-o negând, și spunând că minte. Bine că cei care ar fi vrut să compromită PSD-ul n-au reușit. Și-apropo de doamna Firea, șeful “SALVĂRII ROMÂNIEI” a declarat la televizor că…o va DEMITE, că ura pe aceasta cum am mai scris, care a venit cu scopul dezbinării n-a reușit și apropo de “SUFLET”: Cand eram copil am, citit cartea ”În umbra celulei”, scrisă de Petru Groza. Am aflat ulterior că auzind de la Poliție că Groza a fost arestat, Antonescu a urlat la ei: ”Cum v-ați permis să arestați un făuritor al MARII UNIRI?! Și l-a eliberat. Și notați că Antonescu era un DICTATOR, fără vederi de “stânga”. N-a cerut biografia lui. Dar a fost bun, omenos în felul lui. Nu ca…Citeam în presa vremii că statul PERU, a vrut să aibă un Președinte JAPONEZ (De: ”Japonezii sunt NEMȚII ORIENTULUI!” Și n -au fost deloc mulțumiți de EL. Dimpotrivă…

Gh. Rădulescu

Post-Scriptum:

Oare este adevărat că domnul Cioros a fost factor-prim în procesul ”Telepatia “, cum a afirmat la: ”Antena 3” Domnul Decebal Traian Remeș? Ura împotriva lui Voiculescu a dus la condamnarea unor oameni. Nevinovați, și confiscarea sediilor “ANTENELOR” prin fals că terenul valora 60 de milioane dolari? De altfel se știa mai demult. Halal premier v-ați ales domnule KLAUS?

Gh. Rădulescu