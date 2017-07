Un dascăl de excepţie şi o clasă de «superelevi» în Tabăra de la Săcelu

În urmă cu o săptămână, o «superclasă» de 22 de elevi din învăţământul primar de pe meleaguri gălăţene, mai exact, de la Şcoala Gimnazială «Dimitrie Sturdza» din Tecuci, Judeţul Galaţi, a venit în Tabăra de agrement pentru elevi şi studenţi de la Săcelu, însoţită de doamna profesor Florentina Golea, cea care le-a îndrumat primii paşi pe cărările pline de miracol ale şcolii, cu dorinţa sinceră de a descoperi frumuseţile neasemuite şi valorile spirituale inegalabile ale Gorjului nostru «istoric şi pitoresc», în toate cele şapte zile, oaspeţii bucurându-se de ospitalitatea deosebită a personalului care asigură masa şi cazarea în această tabără.

“Am venit cu inima deschisă în judeţul dumneavoastră, pentru că aveţi un tezaur artistic şi acele capodopere brâncuşiene care vă fac cinste”

Aşa cum ne-a mărturisit doamna profesor: “Ca şi în urmă cu şapte ani, am venit cu inima deschisă în judeţul dumneavoastră, pentru că aveţi un tezaur artistic şi acele capodopere brâncuşiene care vă fac cinste, iar eu, având o clasă de «superelevi» cu o serie de rezultate deosebite la concursurile şcolare la nivel naţional, nu am dorit să mă despart de această promoţie, fără să le împărtăşesc bucuria prin care să le pot sădi în sufletul lor amintiri deosebite legate de comorile judeţului dumneavoastră! Cu spijinul comitetului de părinţi, am adus cu mine aceşti copii minunaţi, pe care i-am învăţat, nu numai limba română, matematică sau istorie, dar, cărora le-am stimulat şi aptitudinile artistice, talentele lor în pictură, teatru, dansuri populare, înclinaţii pe care ei le-au cultivat nu numai la şcoală, dar le-au continuat şi la clubul copiilor, prin activităţi extraşcolare. Aproape în fiecare zi, vă pot spune că ne-am deplasat cu microbuzul şi am vizitat mai întâi Ansamblul sculptural brâncuşian din Municipiul Târgu-Jiu, Casa memorială «Ecaterina Teodoriu», Muzeul de artă din oraş, unde ne-au fost oferite explicaţii competente despre Gheorghe Pătraşcu, tecucean de-al nostru, ca şi Calistrat Hogaş, care s-a născut, de asemenea, la Tecuci. Apoi ne-am deplasat la Hobiţa, la Casa memorială a marelui sculptor, prima zi de excursie încheindu-se la Mănăstirea Tismana, un străvechi aşezământ monahal aflat într-o aşezare de basm”! În decursul celor şapte zile petrecute în Gorj, elevii gălăţeni au mai vizitat Peştera «Muierii» de la Baia de Fier, Mănăstirea Polovragi şi peştera din apropierea mănăstirii, de pe Cheile Olteţului, Muzeul «Tudor Arghezi» din Târgu- Cărbuneşti şi Colegiul Naţional care poartă numele marelui nostru poet, după aceea, Staţiunea «Rânca», iar într-una din zile, oaspeţii au mers şi la Mănăstirea Hurezi, ctitoria Sfântului Martir, Constantin Brâncoveanu, făcând numeroase popasuri de neuitat, în locuri binecuvântate de Dumnezeu, atât de multe şi de încântătoare din judeţul nostru. Aşa cum ne-a spus în încheierea dialogului desfăşurat în tabără, doamna profesor Florentina Golea a ţinut să precizeze că la vizitarea Casei memoriale «Ecaterina Teodoroiu», copiii din Tecuci au rememorat o piesă istorică sugestiv intitulată «Sunt prea mic, să fiu erou!», un fel de incursiune în istorie, prin comparaţie cu Mausoleul de la Mărăşeşti şi printr-o actualizare a povestirii istorice cu Măriuca, pentru ca elevii să înţeleagă şi legătura cu «Eroina de la Jiu». După ce ne-a amintit că este iniţiatoarea unui simpozion naţional sugestiv intitulat: «Dascălul – promovatorul tradiţiilor străbune», care este structurat pe trei secţiuni şi care se desfăşoară în fiecare an în luna mai, deoarece urmează ca anul viitor să se desfăşoare cea de-a opta ediţie, distinsul cadru didactic a ţinut să aprecieze bogăţia şi frumuseţea folclorului gorjenesc, atunci când a spus: “În nici o parte a ţării, nu poţi afla atâtea «ciocârlii» ca la dumneavoastră la Gorj! Ca la Gorj, nu se cântă nicăieri o asemenea muzică populară de o frumuseţe aparte, pentru că şi noi avem moldovence care cântă frumos, dar, ca la Gorj, nu cântă nimeni! Ca să nu mai spunem, despre costumele populare gorjeneşti. Iată, la noi la Tecuci, avem un festival anual de folclor, la care îi aşteptăm pe gorjeni, pentru că aici participă concurenţi din aproape toate judeţele Moldovei”, a ţinut să menţioneze distinsa doamnă cadru didactic.

“În Gorj, ai impresia că timpul se opreşte şi Dumnezeu coboară printre oameni”

Pe bună dreptate, domnia sa a considerat că taberele pentru elevi şi studenţi, ar trebui mai mult sprijinite de către factorii de decizie, ar trebuie să se investească mai mult în această direcţie, pentru că de multe ori a fost întrebată de către colegii din Galaţi, unde se află această Tabără de la Săcelu, ce oportunităţi poate să ofere tabăra pentru cei care vin aici, mai ales că: “Aveţi multe lucruri interesante la dumneavoastră în Gorj, pe care românii, mai ales tinerii, ar trebui să le cunoască, pentru că de 28 de ani de când sunt profesor şi în care timp am fost în multe tabere cu elevii, am constatat că impactul pe care un anumit monument îl are asupra unui copil este imens, pentru că nu va uita toată viaţa imaginea operelor lui Brâncuşi, iar ceea ce noi numim receptivitatea copiilor, acesta e un factor fundamental pentru cultura viitorului adult! Când vezi la faţa locului un anumit lucru, un muzeu, o creaţie artistică, un lăcaş de cult, Doamne, cât de mult înseamnă pentru sufletul unui copil! Personal, intenţionez ca să revin în Gorj, poate cu alte generaţii de copii, pentru că am nişte cunoştinţe în America şi ţin să menţionez că de multe ori, îmi spun că ei cunosc România numai după ceea ce le transmite Doamna Golea pe facebook şi după…muştarul de Tecuci!!(sic??). Poate că şi noi avem de învăţat de la dumneavoastră, ca să ne «marcăm» personalităţile noastre: Hortensia Papadat-Bengescu, Gheorghe Pătraşcu, Calistrat Hogaş! Acesta este rolul taberelor şcolare, să-i ajute pe copii să-şi completeze bagajul de cunoştinţe dobândite la clasă! Iată, sunt lucruri unice pe care copiii ar trebui să le cunoască, pentru că aceşti copii, ţin să vă spun, poate vor rămâne toată viaţa, în mintea lor, cu imaginea creaţiilor lui Brâncuşi! Aici, la dumneavoastră, în Gorj, ai impresia că timpul se opreşte şi Dumnezeu coboară printre oameni” a ţinut să precizeze cu deplină elocinţă doamna profesor. Cu promisiunea că vom reveni cu date interesante despre oamenii care trudesc zi de zi în Tabăra de agrement pentru elevi şi studenţi de la Săcelu, cu preocupările Direcţiunii Centrului Judeţean pentru Sport şi Tineret Gorj, pentru diversificarea activităţilor recreative şi distractive din acest centru prea puţin cunoscut al Gorjului, să amintim că marţi, 11 iulie 2017, grupul de elevi gălăţeni părăseşte Tabăra de la Săcelu, că în sufletul lor, copiii vor duce, cu siguranţă, amintiri de neuitat, iar îndemnul doamnei profesor Florentina Golea, de a ne face mai cunoscuţi în lume prin ceea ce avem de valoare, nu înseamnă altceva decât o autentică lecţie de patriotism şi de educaţie civică.

Profesor, Vasile GOGONEA