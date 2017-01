Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza – (Mica Unire) de la 1859, evocată în ziua de 25 ianuarie 2017, la Colegiul Național „Spiru Haret” din Tg. Jiu

La 24 ianuarie 1859 a avut loc „Mica Unire” – Unirea Principatelor Române (Moldova și Țara Românească) sub conducerea unui singur domn, colonelul Alexandru Ioan Cuza. Mica Unire de la 1859 a fost primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român. În 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele două țări, Alexandru Ioan Cuza a unificat Parlamentul și Guvernul, realizând unirea politică, iar după înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a fost consolidată prin aducerea pe tron a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Prin Constituția adoptată la 1 iulie 1866, Principatele Unite încep să se numească oficial România pentru ca la 1 decembrie 1918 să se înfăptuiască Marea Unire a Transilvaniei cu România creându-se actualul stat național România.

Miercuri, 25 ianuarie 2017, la ora 12.00, o delegație a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ”Regina Maria” – Filiala Județului Gorj (A.N.C.E.R.M. Gorj) alcătuită din: Col. (r.) dr. ing. Walter Loga (președinte), jurist Constantin Retezeanu și ing. Dan Toropu (vicepreședinți), lt. col. (r.) Gheorghe Bușe (secretar executiv) și lt. col. (r.) Nicolae Bușe (membru în B.Ex.) s-a deplasat la Colegiul Național „Spiru Haret” din Tg. Jiu, unde a participat la sărbătorirea a 158 ani de la „Mica Unire”.

Activitatea a început în cancelaria doamnei director, prof. dr. Carmen Cosmulescu, unde s-a reînnoit protocolul de colaborare și refacerea Cercului „Cultul Eroilor” din acest prestigios colegiu gorjean. Președintele cercului a fost ales în persoana doamnei profesor de istorie, dr. Elena Cornoiu, iar vicepreședinte, doamna profesor învățător primar Oana Cornelia Tița. Conform Regulamentului de Funcționare a Cercurilor „Cultul Eroilor” doamna director este președinte de onoare al acestui cerc.

Evocarea „Micii Uniri” s-a desfășurat în amfiteatrul Colegiului în prezența unui numeros auditoriu: profesori, părinți și elevi. Doamna director, prof. dr. Carmen Cosmulescu, în cuvântul de deschidere, a prezentat scopul adunării, invitații, programul și a făcut o scurtă trecere în revistă a evenimentului sărbătorit.

Elevii clasei a IV-a, conduși de doamna profesor învățător primar Oana Cornelia Tița, au prezentat o scenetă intitulată „Mica Unire”. La final, au fost răsplătiți cu aplauze furtunoase din partea auditoriului.

Doamna profesor dr. Elena Cornoiu (profesor de istorie) a ținut o scurtă lecție de istorie despre semnificația acestei zile și a adus un elogiu foarte frumos marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza.

Despre reformele realizate de Cuza și renumele său au vorbit și prezentat documente video, elevii Țambrea Bianca Elena și Bianchi Ion Alexandru de la clasa a XI-a H. Din partea A.N.C.E.R.M. Gorj a vorbit domnul col. (r.) dr. ing. Walter Loga, președintele filialei gorjene a Cultului Eroilor, pe tema „mândria de a fi român”.

La final, elevii de la Corala „Ad Astra” conduși de profesorul de muzică Laurențiu Popescu au cântat „Hora Unirii” ținându-le isonul și ceilalți elevi. Pentru imortalizarea evenimentului am făcut și câteva fotografii. Pe această cale aducem mulțumiri tuturor persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea acestui eveniment.

A consemnat, lt. col. (r.) Gheorghe Bușe, secretar executiv A. N. C. E. ”Regina Maria”, Filiala Județului Gorj