viitorul verde

În ziua de 8 septembrie 2016, chiar dacă toată lumea se pregătea de sărbătorirea Sfintei Marii, sărbătoarea din sufletele elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice din C.N.T.V. a fost nu doar mai efervescentă, ci şi îndreptăţită, întrucât s-a organizat graţie finalizării proiectului „Unde verde nu e, nimic nu e”, finanţat de Fundația pentru Parteneriat şi MOL România.

La activitate au participat 210 elevi, 10 profesori şi 17 voluntari ai instituţiilor partenere. Evenimentul a cuprins următoarele activități:

– discurs asupra derulării activităților proiectului-prof. Goanță Cristina, responsabil activități educative din Colegiul Național ,,T. Vladimirescu”;

– retrospectiva în imagini a etapelor proiectului, elev Chițan Rafael, clasa a VII-a A;

– prezentarea produsului final – revista „Verde vertical”, redactată de prof. dr. Taşcău Dorin Dan şi prof. Burtea Protesoiu Gabriela şi Calotă Rodica.

– premierea elevilor colegiului care s-au remarcat în derularea proiectului:

• Clasa a V-a A-12 elevi

• Clasa a V-a-B-29 elevi

• Clasa a V-a-C-20 elevi

• Clasa a VI-a A-32 elevi

• Clasa a VI-a-B-29 elevi

• Clasa a VII-a A-5 elevi

• Clasa a IX-a A- 32 elevi

• Clasa a X-a E- 31 elevi

– cuvânt de încheiere privind impactul derulării proiectului în rândul beneficiarilor direcți și indirecți (elevi, părinți, comunitate locala, personal didactic) și utilitatea continuității proiectului- prof. Radu Manuela.

1. Scopul proiectului „Unde verde nu e, nimic nu e”, finanțat de Fundația pentru Parteneriat şi MOL România, a fost conştientizarea elevilor şi a comunităţii locale privind necesitatea implicării în protejarea mediului, prin acţiuni de ecologizare în incinta şcolii și în împrejurimi, refacerea şi înfrumuseţarea spaţiilor verzi şi colectarea selectivă a deşeurilor electrice şi electronice.

Prin activitățile desfășurate am reușit implicarea unui număr de 210 elevi, 10 cadre didactice, 15 voluntari şi reprezentanţi ai comunităţii locale, realizând activități de educație ecologică, ecologizare, amenajarea spațiului propus, realizarea unor materiale informative și panouri, a revistei Verde vertical, a blogului www.cntverde.wordpress.com care constituie produse finale ale proiectului.

2. Obiectivele propuse au fost îndeplinite prin activitățile desfășurate:

– am găsit soluții optime pentru dezvoltarea unor comportamente de educație ecologică în rândul elevilor pentru prevenirea şi rezolvarea problemelor de mediu

– am promovat o atitudine pozitivă de ocrotire a mediului înconjurător

– am dezvoltat deprinderea elevilor de a desfășura activităţi ecologice, prin ecologizarea spaţiilor din curtea şcolii, cât şi din împrejurimi (parcul din apropierea școlii şi localitatea Barza)

– am coordonat elevii în realizarea activităților de colectare selectivă a deșeurilor, reciclare și confecționare a unor produse eco din materialele colectate

– elevii au elaborat eseuri, caligrame şi poeme pe teme de educație ecologică, premiate în cadrul concursului de poezie cu formă fixă, cele mai reușite fiind publicate în revista « Verde vertical ».

– elevii sub coordonarea cadrelor didactice organizatoare au realizat desene, prezentări Power Point, bannere, produse eco din materiale reciclabile pentru evidențierea importanţei conservării biodiversităţii

– am coordonat realizarea blogului www.cntverde.wordpress.com

– am coordonat realizarea și editarea revistei Verde vertical

– am colaborat cu părinții elevilor, reprezentanți ai comunității locale în organizarea şi desfășurarea activităților propuse.

Ne-am gândit să continuăm proiectul nostru «Unde verde nu e, nimic nu e» cu amenajarea unor spaţii verzi extinse, astfel încât parcul realizat prin intermediul proiectului finanţat de Fundația pentru Parteneriat şi MOL România, să nu rămână singurul colţ de verdeaţă din incinta unităţii.

După modelul unor case îmbrăcate în iederă, am putea îmbrăca unul din pereţii exteriori ai clasei din proximitatea parcului, ceea ce ar contribui la creşterea confortului fizic şi psihic al elevilor, precum şi la dezvoltarea simţului estetic, dar şi civic al elevilor, dezvoltându-le imaginaţia, spiritul inovativ şi responsabilitatea pentru îngrijirea unui spaţiu dorit şi util. Nu sunt chiar grădinile verticale din Paris, dar sunt o soluţie decentă şi ieftină folosită în mediul autohton pentru înfrumuseţarea calcanelor (pereţii fără ferestre), dar şi a celor cu ferestre, care nu au o arhitectură foarte frumoasă.

Acţiunea de pavoazare a pereţilor exteriori şi, de ce nu, şi interiori, nu este percepută, pe plan local, ca fiind o necesitate, deşi ideea are o vechime considerabilă, ea fiind pusă în practică încă din perioada interbelică, iar peisagiştii spun că este folosită cu succes şi în zilele noastre şi este la mare căutare. În plus, acum nu trebuie să mai aștepţi 20 de ani ca să crească iedera şi să-ţi îmbrace clădirea, ci o poţi lua gata crescută.

În aceste condiţii, acoperirea pereţilor cu iederă sau cu alte plante agăţătoare reprezintă o opţiune convenabilă pentru soluţionarea acestei probleme. Pentru ghidarea plantei este de preferat să se folosească un grilaj sau un suport independent de perete.

Pe lângă efectul estetic vizibil de înfrumuseţare, există şi inconveniente: aceste plante pot favoriza pătrunderea insectelor în clase, iar dacă sunt fixate direct de perete, în timp, pot duce la crăparea tencuielii.

O soluţie modernă o reprezintă panourile verzi cu plante gata crescute, care pot fi asamblate foarte uşor în gradină, obţinându-se imediat efectul dorit, după explicaţiile date de peisagişti.

Rodica P. Calotă şi Gabriela Burtea-Protesoiu