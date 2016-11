Volumul ”De prin lume adunate”, lansat și la Gorj

Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. Doru Șerban” Târgu-Jiu a organizat pe data de 18.11.2016 în sala Muzeului Județean Gorj un eveniment cu o puternică încărcătură culturală și tradițională prilejuit de lansarea și în Gorj a volumului ”De prin lume adunate” al îndrăgitei interprete de muzică populară gorjenească – Emilia Bubulac.

Emilia Bubulac este gorjeancă, născută în satul Boroșteni, comuna Peștișani, stabilită în București de foarte mulți ani, renumită interpretă a cântecului popular gorjenesc, care nu și-a uitat niciodată locurile natale, mesager al tradițiilor populare românești în Europa, Asia, Africa și America, realizatoare de televiziune și mai nou autoare a unui prim volum de proză și versuri.

Vineri, 18 noiembrie, a fost lansat și la Gorj volumul ”De prin lume adunate” al îndrăgitei interprete de muzică populară gorjenească – Emilia Bubulac. Evenimentul a reunit membri ai asociației, invitați ai acesteia, oameni de cultură și scriitori din București, Bistrița- Năsăud și Craiova, iubitori ai fenomenului cultural din Târgu-Jiu și prieteni gorjeni ai autoarei.

Au răspuns prezent la această întâlnire profesorii Dorel Cosma – Președintele Uniunii Internaționale de Folclor și Sabin Stamatescu – Vicepreședinte al Ligii Culturale ”Fiii Gorjului” din București.

În expunerile lor, Victor Troacă – Președintele Asociației, Prof. Dorel Cosma, Sabin Stamatescu și Viorel Gărbaciu au apreciat sensibilitatea lucrării lansate evidențiind activitatea bogată a autoarei ca reprezentant și ambasador de seamă al cântecului popular și tradițiilor gorjenești în țară și în străinătate, precum și sprijinul acordat de-a lungul anilor diferitelor proiecte culturale gorjene organizate la Târgu-Jiu sau la București.

Emilia Bubulac, câștigătoare a ”Oscarului pentru folclor”

La lansarea volumului ”De prin lume adunate”, a fost subliniat un aspect mai puțin cunoscut cu privire la autoare și anume faptul că Emiliei Bubulac, în semn de înaltă apreciere a activității sale interpretative a cântecului gorjenesc, i-a fost decernat în anul 2014 de către Uniunea Mondială de Folclor cu sediul în Italia la San Giovani Rotondo premiul ”Oscarul pentru folclor”, cea mai înaltă distincție în materie la nivel mondial. În cadrul evenimentului un loc aparte l-a reprezentat momentul folcloric oferit de ansamblul ”Joc și cânt” din Peștișani, comuna natală a autoarei și o excelentă expoziție de desene ale tinerei Sonia Bîrlan, cărora organizatorii le adresează toate mulțumirile.

”Am participat la un eveniment deosebit organizat de Asociația Scriitorilor Gorjeni cu prilejul lansării volumului D-nei Emilia Bubulac la Tg-Jiu. Am fost foarte bine primiți aici, am adus mesajul oamenilor de cultură din Bistrița – Năsăud, am făcut schimb de opinii cu scriitorii din Gorj, ceea ce este foarte important pentru noi și am primit un set de cărți din partea D-lui președinte. Le mulțumesc și îi așteptăm la Bistrița la evenimentele ce le organizăm noi acolo” – a declarat Prof. Dorel Cosma – Președintele Uniunii Internaționale de Folclor. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” și Liga Culturală ”Fiii Gorjului” din București.

Minodora Sucea