2017, termen pentru finalizarea lucrărilor la varianta ocolitoare

Reprezentanţii municipalităţii, alături de constructorii italieni, au efectuat, ieri, o vizită de lucru pe unul dintre şantierele investiţiei majore, ce se realizează la nivelul Târgu-Jiului şi anume varianta ocolitoare. Lungimea drumului este de circa 20 de kilometri şi cuprinde mai multe poduri, podeţe şi pasaje.

Lucrările continuă într-un ritm mai alert la varianta de ocolire a municipiului Târgu-Jiu! Vizita de lucru de ieri a fost chiar la podul de 230 de metri, ce s-a ridicat în zona Prelungirea Panduri. Conform lui Marius Ionescu, directorul tehnic al Primăriei Târgu-Jiu, pe noul drum se va putea circula din toamna anului viitor. “De această dată suntem chiar în şantierul care nu face altceva decât ca după finalizare, să adauge la zestrea de investiţii ale Târgu-Jiului, o investiţie destul de mare, cea mai mare investiţie din ultimii ani, însemnând varianta ocolitoare a municipiului, cu o lungime de circa 20 km pe care nu trebuie s-o privim doar ca pe un drum, doar ca pe o variantă ocolitoare, ci în ansamblu şi cu caracteristicile şi datele tehnice, ce presupune finalizarea acestei investiţii. (…) Se lucrează pe zona de pasaje, poduri, podeţe, pentru că partea de terasament este în general finalizată din punct de vedere al infrastructurii. Deja pe tronsonul dinspre apus, pentru că varianta de ocolire are două tronsoane – partea de răsărit şi cea de apus, suntem în zona care face legătura cu DN Craiova-Târgu-Jiu. Acest tronson va prelua traficul dinspre Craiova spre DN 66 Drobeta Turnu-Severin. În zona podului de cale ferată urmează un alt pasaj, corelat cu un sens giratoriu, acolo pasajul va trece peste calea ferată, peste Amaradia, aşa încât varianta de ocolire dinspre răsărit să poată să urmeze cursul peste Mărgăritarului, Ana Ipătescu, revine peste Amaradia, trece peste drumul naţional spre Vâlcea cu ieşire în partea de nord Iezureni-Curtişoara.

Acolo avem un alt pasaj care trece peste calea ferată Amaradia-drumul naţional care duce către Petroşani, cu buclă de întoarcere şi o injecţie în sens giratoriu către Muşeteşti. Deci toată acea zonă de acolo va fi reconfigurată. Se cunoaşte partea dinspre Bârseşti unde se face acel sens giratoriu, cu o serie de devieri de utilităţi, transportul în comun s-a reaşezat. De aceea spunem că tot ce înseamnă parte de infrastructură, traseu de 20 km este finalizat din punct de vedere al suportului de infrastructură, mare parte din tronsonul dinspre apus deja s-a pus în operă aşa încât în primăvară această bucată să poată fi redată traficului, urmând ca pe parcurs întreaga lucrare să prindă contur şi anul viitor să putem discuta de a da traficului această variantă de ocolire atât de necesară. Această investiţie face parte din planul de mobilitate al municipiului Târgu-Jiu. Datele de trafic din incinta oraşului sunt date corelate cu toată această lucrare de investiţie pentru că până la urmă ştim că o variantă ocolitoare nu face decât să scoată traficul greu din oraş, ceea ce va duce la o fluidizare substanţială pentru ceea ce se va întâmpla ulterior în municipiul Târgu-Jiu”.

Demolările au întârziat lucrările

În prezent, lucrările la carosabilul de 20 de kilometri al variantei ocolitoare sunt finalizate în proporţie de 80%, în timp ce lucrările adiacente au ajuns la un procent de 35%. Lucrările au fost întârziate datorită demolării caselor din zonele pe unde traversează noul drum. “Avem puţină întârziere din cauza demolării caselor. Cred că asta este problema, dar avem o colaborare foarte bună şi cu SDN şi cu Primăria. Sunt în curs de rezolvare. Avem autorizaţie pentru demolare şi cred că lucrările pot merge mai rapid de acum şi să le finalizăm într-un timp cât mai scurt. Aici suntem la podul de peste râul Jiu, cu o lungime de 230 metri, greutatea totală de tablă a podului este de 600 de tone, e făcut cu material special care produce oxidul ce protejează tabla. Până acum am realizat 35% din lucrări, suntem în fiecare şantier unde se poate lucra”, a declarat Mattia Pizzorno, reprezentant Collini Lavori.

Investiţie cu bani europeni

Valoarea investiţiei la varianta ocolitoare a municipiului Târgu-Jiu este de aproximativ 30 de milioane euro, bani europeni cu co-finanţare de la Guvernul României. Întreaga lucrare se derulează sub observaţia celor de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. Varianta de ocolire a municipiului Târgu-Jiu presupune realizarea unui traseu rutier atât prin estul oraşului, cât şi prin vestul acestuia: varianta est (cei mai mulţi kilometri de centură) va asigura legăturile între Filiaşi (DN66), Râmnicu Vâlcea (DN67) şi Petroşani (DN 66) şi are o lungime de 14,9 kilometri. Varianta vest asigură legăturile între Filiaşi (DN66), Drobeta Turnu Severin (DN67) şi Băile Herculane (DN 67D) şi are o lungime de cinci kilometri. În proiect sunt cuprinse lucrări de amploare, precum poduri peste Jiu, Amaradia şi calea ferată, dar şi două pasaje supraterane, ce vor trece peste Drumul Naţional 67.

Varianta este construită pe DN 66, care traversează municipiul Târgu-Jiu de la sud la nord, precum şi pe drumul naţional secundar DN 67 D, incident în nord-vest.

Izabella Molnar