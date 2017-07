Agricultura pe înțelesul tuturor / Bolile și dăunătorii morcovului

Majoritatea bolilor și dăunătorilor acestei culturi sunt specifice și altor culturi de rădăcinoase comestibile, prin urmare constatările și recomandările din acest articol le privește și pe acestea. Principalele boli ale morcovului sunt :

1 – Alternarioza (Alternaria dauci) se manifestă pe frunzele compuse prin pete variate ca forme, ruginii la început și apoi închise la culoare cu o margine gălbuie pe a căror suprafață apare un mucegai prăfos. Pe rădăcinile afectate apar ulcerații brun-închise ușor adâncite. Protecția fitosanitară a culturilor se obține prin tratamente la apariția bolii cu Triponol – 0,3 % sau Ronila 50 DF – 0,05 %.

2 – Făinarea (Erisiphae heraclei) atacă frunzele pe care apar pete albe de diferite forme și dimensiuni acoperite cu o pulbere albă. Frunzele atacate se înnegresc și se usucă. Combaterea bolii se face cu Bayfidan 250 EC – 0,05 %, Karathane FN 57 – 0,1 % sau Karathane LC – 0,05 %.

3 – Putregaiul umed (Ervinia carotovorra) atacă rădăcinile pornind din zona coletului pe care apar pete galben- brunii și cu conținut zemos. Prin extindere atacul transformă întreaga rădăcină într-o masă flască, de culoare închisă. Combaterea pe lângă măsurile agrotehnice specifice presupune și tratamente cu Rovral 50 PU – 0,2 % sau Rovral 50 WP – 0,2 b%.

Culturile de rădăcinoase, în speță morcovul, au și destui dăunători, dintre care cei mai importanți sunt :

1 – Nematodul morcovului (Melioidogyne hapla) iernează în sol ca adult pe diverse resturi vegetale sau ca ou. Atacă rădăcinile care astfel se îngroașă anormal și ramifică puternic. Pe acestea apar numeroase gale sub 1 mm diametru. Protecția culturilor împotriva acestui dăunător se realizează prin potențarea măsurilor agrotehnice cu tratarea materialului săditor cu Vydate 25 LC – 0,2 % sau încorporând în sol 50 – 60 kg Vidate 10 G / ha sau 60 kg Mocap 10 G / ha.

2 – Limaxul cenușiu (Agriolimax agreste) creează în rădăcini prin roadere caverne adânci în care ulterior se instalează bacterii și ciuperci care deteriorează complet aceste rădăcini. Este un melc fără cochilie lung de 5 – 10 cm care prin deplasare pe sol lasă o impresionantă dâră de mucilagiu incolor, lucios. Combaterea incumbă tratamente cu produse pe bază de metaldehidă ca Mesurol – 6 kg / ha, Metaldehyde – 10 l / ha sau Optimol 15 kg / ha aplicate pe sol primăvara.

3 – Viermii sârmă (Agriotes spp.) ale căror larve sapă galerii adânci în rădăcini și în acestea se instalează apoi bacterii și ciuperci care provoacă distrugerea totală a rădăcinilor atacate. Combaterea presupune ca măsură agrotehnică rotația culturilor și intercalarea între rândurile de morcov a crăițelor (Tagetes spp.) care alungă viermii din sol, precum și tratarea solului cu Sinoratox 10 G – 15 kg / ha, Sintogril 5 G – 30 kg / ha, Vidate 10 G – 50 – 60 kg / ha sau Mocap 10 G – 60 kg / ha prin încorporare în sol primăvara înainte de semănat.

4 – Păduchele verde al morcovului (Semiaphis dauci) atacă frunzele pe care le înțeapă și le suge seva. Frunzele atacate se răsucesc și se aglomerează în ghemotoace. Combaterea se face cu : Admiral 10 CE – 0,05 %, Carbetox 50 CE – 0,3 %, Cypertrin 10 CE – 0,02 %, Diazol 60 EC – 0,08 %, Decis 2,5 EC – 0,05 %, Ecalux S – 0,1 %, Fastac 10 CE – 0,02 %, Karate 2,5 CE – 0,4 l / ha, Mospilan 20 SP – 0,0125 %, Pegasus 250 SC – 0,12 %, Polytrin 200 CE – 0,015 %, Rypcord 40 EC – 0,01 % – Sinoratox 35 EC – 0,15 %, Sumi Alfa 2,5 EC – 0,03 % sau Thionex ULV – 0,1 % (2 l / ha).

5 – Păduchele rădăcinilor (Pemphigus dauci) colonizează foarte intens rădăcinile de morcov pe care le înțeapă pentru a suge seva și provoacă astfel degradarea acestora. Tratamentul este identic cu cel pentru combaterea păduchelui verde al morcovului.

6 – Musca morcovului (Psila rosae) iernează ca pupe în sol și din ele în aprilie apare prima generație de adulți. Aceștia depun ouăle din care ies larve de 7 – 8 mm și culoare alb-gălbui ce pătrund în sol și sapă galerii superficiale în rădăcinile de morcov. Țesuturile atacate devin ruginii și se degradează. Are 2 generații pe an. Tratamentul este identic cu cel pentru combaterea păduchelui verde al morcovului.

Respectați cu strictețe regulile de protecția muncii, perioada de repaus înainte de recoltare și indicațiile producătorilor menționate pe ambalaje și păstrați-le pe acestea pentru eventuale litigii sau neînțelegeri.

Dacă toate astea fi-vor respectate …

Ing. Ion VELICI