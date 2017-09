Agricultura pe înțelesul tuturor  – Bolile viţei de vie

-2-

Continuăm în acest articol cu prezentarea celor mai periculoase boli ale viței de vie și cu descrierea metodelor convenționale de combatere a acestora.

1 – Făinarea, oidiumul – (Uncinula necator) – atacă în perioada de vegetaţie toate organele verzi ale viţelor. Pe frunze, mai ales pe faţa superioară, apar pete albicioase acoperite cu pulbere cenuşie cu miros de peşte. Lăstarii atacaţi se brunifică şi acoperă cu o pâslă cenuşie. Atât frunzele, cât şi lăstarii atacaţi se usucă şi cad. Ciorchinii atacaţi se acoperă cu o pâslă cenuşie şi apoi se usucă, iar boabele atacate rămân mici şi acre, acoperite cu pâslă cenuşie. Cu timpul boabele atacate crapă aruncând sâmburii. Agrotehnica proastă, căldura şi umezeala excesive, lumina insuficientă sunt factori favorizanţi ai acestei boli. Combaterea constă în tratamente cu: Afugan – 0,05 %, Anvil 5 SC – 0,25 l / ha, Ardent 50 SC – 0,2 l / ha, Antracol – 0,3 %, Bavistin – 0,85 kg / ha, Benlate 50 WP – 0,1 %, Benomyl 50 WP – 1 kg / ha, Bayleton 5 PU – 1 kg / ha, Bumper 250 CE – 0,2 l / ha, Crystal 250 SC – 0,2 l / ha, Derosal 50 SC – 0,1 %, Falcon 460 WP – 0,3 l / ha, Folpan 50 WP – 0,2 %, Goldazin 500 SC – 0,1 %, Kumulus S – 0,3 %, Karathane LC – 0,05 %, Lebada 80 PU – 4 kg / ha, Labilite 70 WP – 3-4 kg / ha, Microthiol – 0,4 %, Mikal Flash – 3 kg / ha, Mirage F 75 WP – 2,5 kg / ha, Metoben 70 WP – 2 kg / ha, Nustar 20 WG 0,1 kg / ha, Orius 25 BW – 0,4 l / ha, Punch 40 EC – 0,05 l / ha, Rubigan 12 CE – 0,04 %, Sulfavit 80 PU – 4,5 kg / ha prefloral, Saprol 190 EC – 1 kg / ha, Shavit F 71 WP – 2 kg / ha, Sumi alfa 12,5 WP 0,15 kg / ha, Systhane 12 E 0,2 l / ha, Stroby DF – 0,2 kg / ha, Thiovit Jet 80 WG – 3 kg / ha, Topsin 70 PU – 0,1 %, Tilt 250 CE RV – 0,2 l / ha, Topas 100 EC – 0,25 l / ha, Trifmine 30 WP 0,3 kg / ha, Tridal TC PU – 2 kg / ha, Tioman V – 0,3 %, Vectra 10 SC – 0,25 l / ha.

2 – Mana viţei de vie – (Plasmopara viticola) este cea mai periculoasă boală a viţei de vie căci poate reduce cu 80 % recolta, iar prin debilitarea vițelor chiar la compromiterea plantaţiei în câţiva ani. Ciuperca iernează ca spori pe frunzele uscate, iar primăvara germinează şi prin micelii invadează organele verzi ale plantelor. Pe faţa superioară a frunzelor tinere apar pete verzi-gălbui cu contur neregulat şi aspect uleios, iar în dreptul lor pe faţa inferioară a frunzelor apar pete albicioase acoperite cu praf alb fin. În pete apar puncte negre care sunt ţesuturi moarte. Pornind din centrul frunzelor spre margini culoarea devine brun-roşcată, iar frunzele se usucă şi cad.

Atacul pe ciorchini şi inflorescenţe poate conduce la distrugerea acestora, iar pe boabele măricele apar pete vineţii, adâncite. Infecţia primară cu mană începe când temperatura solului a ajuns la 1100 C şi plantele au lăstari verzi şi odată instalată boala nu mai poate fi combătută.Combaterea constă în tratamente numai preventive cu :Alionat 70 PU – 3 kg / ha, Alcupral 50 PU – 0,3 %, Antracol 70 PU 0,3 %, Acrobat MZ 90 / 600 WP – 2 kg / ha, Aliette C – 5 kg / ha, Blue Shild 50 WG – 0,2 %, Bravo 500 SC – 0,2 %, Zeamă bordeleză – 1 %, Captadin 50 PU – 0,25 %, Captan 80 WP – 0,125 %, Curzate Super V – 3 kg / ha, Champion 50 WP – 4 kg / ha, Cuprofix M – 6 kg / ha, Dacmancoz 80 WP – 2 kg / ha, Dithane neotec 75 WG – 0,2 %, Dithane M 45 – 0,2 %, Euparen Multi 50 WP – 2 kg / ha, Éclair 49 WG – 0,5 kg / ha, Euparen – 0,25 %, Funguran OH 50 – 2 kg / ha, Folpan 50 WP – 0,2 %, Galben M – 2,5 kg / ha, Kocide 101 – 2 kg / ha, Labilite 70 WP – 3 kg / ha, Mancozeb 800 – 2 kg / ha, Merpan 50 WP – 0,2 %, Melody Duo 66,8 PU – 2 kg / ha, Mikal – 3 kg / ha, Mirage F 75 WP – 2,5 kg / ha, Mancovit PU – 0,2 %, Nemispor 80 WP – 0,2 %, Novazeb 800 WP – 2 kg / ha, Novozir MN 80 – 2 kg / ha, Onefung 50 PU – 0,3 %, Oxicupral 50 PU – 6 kg / ha, Orthocid Super 60 PU – 3 kg / ha, Polyram DF – 0,2 %, Planet 72 WP – 2,5 kg / ha, Rover 500 SC – 0,2 %, Ridomil Gold MZ 68 WG – 3,5 kg / ha, Sandofan M 8 – 2,5 kg / ha, Shavit F 72 WDG – 0,2 %, Tridal TC PU – 2 kg / ha, Turdacupral 50 PU – 6 kg / ha, Vitra 50 WP – 2 kg / ha, Vondozeb 75 DG – 0,2 %, Winer 80 WP – 0,2 %Ziradin 75 PU – 0,3 % sau Quadris – 0,75 l / ha și lista este mult mai vastă, pe măsura importanţei agentului patogen. Nu uitaţi să adăugaţi în soluţie 0,2 % Aracet de lipit sau 5 linguri de zahăr la 10 l soluţie pentru a asigura aderenţa soluţiei la organele plantei tratată.

Respectați cu strictețe regulile de protecția muncii, perioada de repaus înainte de recoltare și indicațiile producătorilor menționate pe ambalajele pesticidelor folosite și păstrați-le pe acestea pentru eventuale litigii sau neînțelegeri.

Nu aplicați două sau mai multe tratamente succesive cu același produs chimic cu excepția celui cu zeamă bordeleză care poate fi aplicat săptămânal. Zeama bordeleză nu se amestecă cu niciun alt produs chimic (fungicid sau insecticid) cu excepția fertilizanților foliari.

Acordaţi atenţie deosebită protecţiei familiilor de albine procedând în mod corespunzător.

Dacă toate astea fi-vor respectate …

Ing. Ion VELICI