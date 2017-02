Agricultura pe înțelesul tuturor – Principalele date tehnice privind tehnologia legumelor

În articolul anterior am detaliat modul de producerea și parametrii tehnici ai răsadurilor principalelor culturi legumicole de la noi. Completăm acele informații cu cele necesare pentru cultivarea în câmp a acelor răsaduri și nu numai. Cred că este mult mai util pentru dumneavoastră să concentrez sub formă de tabel cele mai importante date de tehnologie a legumelor pentru grădinile familiale, și nu numai, comparative cu modul „articol” unde comentariul ocupă cel mai mare spațiu. Trebuie să-mi cer însă scuze pentru dimensiunea redusă a caracterelor, impusă de coloanele înguste, dar mi-am propus să vă pun la dispoziție într-un spațiu cât se poate de mic un volum cât mai mare de informații utile. Cred că astfel puteți intra mult mai ușor în posesia informațiilor tehnice de care veți avea nevoie și vă veți putea planifica, eșalona ușor producerea de legume proaspete proprii, astfel ca să vă bucurați de ele tot timpul anului fără a vă fi specializat anticipat. Urmând întocmai indicațiile din acest tablel vă veți surprinde vecinii și prietenii cu o grădină de legume armonioasă și cu faptul că exploatând corect o porțiune cât de mică de teren vă puteți asigura legumele proaspete necesare, dar mai ales sănătoase, nepoluate de chimia agricolă. Totodată, veți ști și cât material săditor sau semincer, insist să fie românesc, să produceți sau să achiziționați.

Notă: Deoarece legumele sunt culturi foarte mari consumatoare de elemente nutritive se impune a fi administrat anual echivalentul a 80 – 100 to gunoi de grajd bine compostat / ha, toamna şi încorporat imediat în sol.

Dacă toate astea fi-vor respectate…

Ing. Ion Velici