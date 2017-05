Agricultura pe înțelesul tuturor – Să ne protejăm ecologic grădina

4 – Materiale și metode ecologice, homeopate

Continuăm prezentarea altor mijloace ecologice pentru protecția plantelor.

Crăpăturile din scoarța pomilor cauzate de îngheț pot fi prevenite prin văruirea trunchiului pomilor și toamna. Repararea lor se face prin răzuire până la lemnul sănătos, pensulare cu zeamă bordeleză 10 % și după zvântare se sigilează cu lac de mobilă sau var de interior.

Prezentăm acum mijloacele ecologice utile în protecția plantelor grupate pe agenți patogeni.

Combaterea iepurilor se poate realiza prin împrejmuirea plantațiilor cu gard de plasă de sârmă cu ochiuri de 5 cm îngropată 10 – 15 în sol, perdea de protecție în interiorul gardului din cătină albă, păducel, porombar etc cu spini agresivi, învelirea trunchiului cu coceni, folie de plastic, nuiele sau plasă contra rozătoarelor. Mai pot fi badijonate trunchiurile cu Cervacol Extra RB, soluție de var în amestec cu balegă de porc sau unge cu untură de porc.

Cotarul verde se combate prin benzi cleioase late de 15 – 20 cm făcute în septembrie în partea de sus a trunchiului pentru a opri femelele să urce în coroană pentru depunerea ouălor, eliminarea ramurilor crescute mai jos de 30 cm de la sol, săpat pomii la proiecția coroanei vara la adâncime de 10 – 15 cm pentru distrugerea pupelor de cotar aflate aici sau plasarea găinilor printre pomi primăvara și toamna pentru a consuma insectele.

Contra afidelor se folosește ceaiul de rubarbă, ceaiul de tutun, soluția de hrean, soluția de coji de citrice, soluția de părul porcului, ceaiul de coada șoricelului, ceaiul de coriandru, ceaiul de frunze de soc sau ceaiul de pelin.

Musculița albă de seră se combate cu soluție de ardei iute, preparate din usturoi, ceaiul de rubarbă sau preparatele din tutun.

Acarienii pot fi combătuți cu preparate din usturoi, hrean, rubarbă, coriandru, săpun sau detergent de vase.

Furnicile din pomi pot fi alungate cu brâu de untură creat pe trunchiul pomilor, iar de pe lângă stupi cu soluție de ardei iute și săpun stropită pe solul din jurul stupilor.

Melcii din grădină și livadă pot fi capturați cu ajutorul unor scânduri amplasate pe sol sub care aceștia se adăpostesc de soare ziua.

Gândacul de Colorado poate fi alungat din tomate, cartofi sau vinete prin intercalarea după fiecare 4 rânduri de cultură a unui rând de crizanteme, busuioc, cimbru, măghiran sau crăițe.

Viermii din sol sunt alungați de tulpini de secară verde încorporate repetat în sol ca îngrășământ verde, prin intercalarea între legume a crăițelor (Tagetes) sau prin tufe de hrean răspândite printre legume.

În general mărginirea, bordurarea solelor de legume cu hrean, crăițe, crizanteme, busuioc, cimbru sau măghiran previne apropierea mai ales a gândacilor devoratori de plante și a viermilor din sol prin uleiurile etrice volatile pe care le generează. Preparatele ecologice pentru protecția plantelor au și efect fungicid (combat și multe boli foliare) iar unele dintre ele chiar și efect fertilizant.

Atenție – nu faceți tratamente pe căldură peste 250 C căci riscați defolierea plantelor tratate. Este recomandabil ca anticipat cu cel puțin 24 ore să faceți proba pe o mică porțiune de plantă. Toate produsele acestea se folosesc imediat ce au fost realizate, întârzierea poate duce la alterarea lor cu efecte nedorite.

Dacă toate astea fi-vor respectate…

Ing. Ion VELICI