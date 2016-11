AJOFM a suspendat indemnizaţiile de şomaj pentru aproape 1.000 de gorjeni

De la începutul anului şi până în prezent, responsabilii din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj s-au văzut puşi în situaţia de a suspenda indemnizaţiile din diverse motive pentru aproximativ 1.000 de şomeri aflaţi în plată.

Peste 900 de şomeri din Gorj au rămas în acest an fără indemnizaţie de şomaj în urma unor suspendări făcute de echipele AJOFM Gorj pentru mai multe motive. Potrivit Anei-Maria Niculescu, director adjunct în cadrul AJOFM Gorj, de la începutul anului curent şi până în prezent, pentru 958 de persoane care încasau indemnizaţie de şomaj au fost suspendate plăţile. “În acest an, am avut 958 de suspendări ale indemnizaţiei de şomaj. Cele mai multe motive au fost pe intrarea în concedii medicale, neprezentarea la viză sau suspendarea prin angajare. De asemenea, lunar avem circa 30 de cazuri de suspendări pe motiv că şomerii pleacă la muncă în străinătate. Cele mai multe astfel de cazuri s-au înregistrat la Agenţia Locală Târgu-Cărbuneşti, acolo unde multe femei pleacă adesea cu contract de muncă în statele Uniunii Europene”, a declarat directorul adjunct al AJOFM Gorj.

Legislaţia în vigoare prevede că şomerii indemnizaţi trebuie să se prezinte lunar, la termenele stabilite, la agenţiile pentru ocupare pentru a-şi viza carnetele de şomaj, în caz contrar li se suspendă dreptul de a mai primi indemnizaţie. Măsura suspendării plăţii indemnizaţiei de şomaj se revocă în situaţia în care beneficiarul probează cu acte justificative că nu şi-a îndeplinit această obligaţie (de a se prezenta la data programată la viză) din motive neimputabile lui. Potrivit legii, se consideră motive neimputabile beneficiarului următoarele situaţii: naşterea unui copil, căsătorie, îmbolnăvire, decesul soţului, soţiei sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv şi forţă majoră. Reluarea la plată se face numai după ce persoana depune o cerere la AJOFM Gorj prin care solicită acest lucru. Repunerea în plată, după suspendare, se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendării. Este de reţinut faptul că indemnizaţia de şomaj nu se acordă retroactiv ca în cazul anumitor tipuri de prestaţii sociale.

Izabella Molnar