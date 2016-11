Aproape 12.000 de buletine, eliberate în primele 9 luni ale anului

Aproape 12.000 de acte de identitate au fost eliberate în primele nouă luni ale acestui an de către Direcția Publică Comunitară Locală de Evidență a Persoanelor (DPCLEP) Târgu-Jiu. Cu toate acestea, sute de persoane, atât din Târgu-Jiu, cât și din comunele arondate, nu au acte de identitate valabile, motiv pentru care reprezentanții DPCLEP Târgu-Jiu fac apel la cetățeni să meargă să-și reînnoiască buletinele în cazul în care acestea au expirat, mai ales că se apropie și alegerile.

Activitate intensă la DPCLEP Târgu-Jiu în primele nouă luni ale acestui an, când au fost emise 11.825 de acte de identitate, dintre care 10.842 de cărți de identitate definitive, respectiv 533 de cărți de identitate provizorii pentru persoanele care nu au întrunit condițiile necesare eliberării unui nou act de identitate definitiv. Numărul persoanelor fără acte de identitate este totuși unul destul de mare. “Cu părere de rău, pot spune că, la începutul lunii octombrie, dintr-un total de 136.295 de persoane deservite de către instituția noastră, aici intrând populația municipiului Târgu-Jiu, respectiv a celor 11 comune arondate nouă, figurau în evidența noastră 1.947 de persoane care fie nu s-au prezentat la împlinirea vârstei de 14 ani, fie le expiraseră actele de identitate și nu s-au pus în legalitate. Față de începutul anului, numărul acestora a scăzut, dar este totuși o cifră destul de mare. Am întreprins și o grămadă de măsuri și de acțiuni pentru a încerca să vedem ce s-a întâmplat cu aceștia. În urma investigațiilor făcute de polițiști în teren s-a constatat că sunt 642 de restanțe justificate, întrucât fie sunt plecate în străinătate, fie au plecat în alte localități din țară, dar nu și-au reînnoit actele de identitate, fie nu mai locuiesc efectiv la adresele cu care aceștia figurau în evidențele noastre. Asta nu înseamnă că dacă sunt restanțe justificate în evidența noastră nu trebuie să se prezinte de urgență pentru a-și reînnoi actele de identitate. Reamintesc faptul că pe linie de evidență a persoanelor nu a existat și nu există regim de urgență în eliberarea acestor documente. În comformitate cu prevederile O.U.G. 97/2005 actualizată și republicată, termenul de soluționare a unei cereri de eliberare a actului de identitate este de până la 30 de zile, acest termen putând fi prelungit cu până la 15 zile, în funcție de investigațiile necesare. Legiuitorul a luat această hotărâre, de a nu introduce o taxă de urgență, pentru că noi, ca și instituție, dăm și certificăm identitatea unei persoane și a tuturor datelor cuprinse în actele de identitate ale acesteia și pentru a se emite cu celeritate aceste documente ne trebuie și nouă timpul fizic necesar pentru a le prelucra și a le introduce în baza de date”, a declarat Dan Laurențiu, director DPCLEP Târgu-Jiu. Periodic, instituția organizează acțiuni de conștientizare a importanței actelor de identitate, tocmai pentru a diminua numărul cazurilor de persoane fără astfel de documente sau cu documente expirate. “Ca de fiecare dată, noi venim în întâmpinarea cetățenilor și le reamintim faptul că obligațiile pe care le au pe linie de evidență a persoanelor. De la începutul anului și până în prezent, am făcut patru mari acțiuni de conștientizare a importanței actelor de identitate, transmițând acele invitații nominale pentru persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani sau persoanelor cărora le-au expirat actele de identitate și nu s-au prezentat în timp util. Am făcut patru mari astfel de acțiuni. Ca și cifră, au fost transmise peste 1600 de invitații nominale atât pentru populația municipiului Târgu-Jiu, cât și pentru populația celor 11 comune arondate nouă. Ultima asemenea acțiune am făcut-o săptămâna trecută, când am înaintat 410 invitații nominale, 272 pentru locuitorii municipiului Târgu-Jiu, respectiv 138 pentru locuitorii comunelor arondate nouă, pentru a se prezenta în vederea reînnoirii actelor de identitate”, a precizat Dan Laurențiu.

Pregătiri pentru alegeri

Reprezentanții DPCLEP Târgu-Jiu fac apel la cetățeni să se asigure că actele lor de identitate sunt valabile, mai ales că luna viitoare vor fi organizate alegeri. Cel mai probabil, în perioada premergătoare alegerilor, angajații instituției vor lucra program prelungit, pentru a putea răspunde eventualelor solicitări ale cetățenilor. “Vom sta la dispoziția cetățenilor pentru a le soluționa cererile de eliberare a actelor de identitate. Cu siguranță că în perioada premergătoare alegerilor, în săptămâna de dinaintea alegerilor, vom avea un program prelungit. (…) Din experiența anilor anteriori, în săptămâna dinaintea alegerilor am lucrat și cu siguranță vom lucra și anul acesta, program prelungit cu cetățenii, dând posibilitatea și acelora care pe ultima sută de metri conștientizează că au actele de identitate expirate să se prezinte pentru reînnoirea acestora. Lista care este în Registrul Electoral Permanent nu este una stabilită pentru că și activitatea noastră de evidență și registrul electoral și listele electorale sunt dinamice pentru că sunt persoane care împlinesc vârsta de 18 ani, sunt persoane care decedează și automat sunt radiate. Pe listele electorale figurau undeva la 91.000 de persoane cu drept de vot; urmează o nouă actualizare a acestor liste electorale în baza importului de bază de date între Autoritatea Electorală Permanentă și Direcția de Evidență a Persoanelor București. Datele sunt luate din baza de date națională a Evidenței Persoanelor, dar activitatea este dinamică; se vor lua în calcul inclusiv persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani pe data de 11 decembrie”, a mai precizat directorul DPCLEP Târgu-Jiu. Reamintim că, potrivit legii, cetățenii trebuie să solicite eliberarea unui nou act cu cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile. Totodată, un nou act de identitate mai trebuie solicitat în termen de 15 zile de la apariţia următoarelor evenimente: dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinților, data ori locul nașterii, în cazul schimbării domiciliului, în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor, în cazul atribuirii unui nou C.N.P., în cazul deteriorării actului de identitate, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate, la expirarea sau revocarea interdicției titularului de a se afla în anumite localități, când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului, în cazul schimbării sexului, în cazul anulării sau pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

Roxana Lupu