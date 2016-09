Ce anunțuri publicăm în Monitorul Oficial al României?

Publicarea de anunturi in Monitorul Oficial al Romaniei reprezinta o obligativitate prevazuta de legislatia in vigoare, astfel atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice sunt obligate sa publica astfel de anunturi.

Monitorul Oficial este impartit in 7 parti bine structurate astfel:

1. Partea I în limba română – acte normative

2. Partea I în limba maghiară – acte normative

3. Partea a II-a – stenogramele ședințelor Parlamentului

4. Partea a III-a:

A. Pierderi Monitorul Oficial: Acte de studii (diploma, atestat, foaie matricola), Certificat de membru al Ordinului O.A.M.G.M.A.M.R., Titlu de proprietate, Livret military, Carte de identitate a autovehiculului, Certificat de revolutionary, Carnet (carte) de munca, Brevete, Permis de vanatoare, Act de nationalitate al navei, Permis de arma /autorizatie, Certificat international de conducator de ambarcatiune de agreement, Schimburi de nume, Parafa si carnet de consultant fiscal, Certificat de inregistrare fiscal si de TVA emise de ANAF, Licenta de transport/copia conforma, Carte de identitate a autovehiculului, Certificat de transport in cont propriu/copia conforma, licenta de traseu, Act de studii (in caz de disparitii), Licente de functionare pentru societatile specializate de paza si protective, Ciocane silvice de marcat/pentru control, dispozitive de marcat material lemons, Act de nationalitate al navei, Sigiliu de identificare si legitimatie a tehnicianului de service; Stampile cu stema Romaniei; Certificat international de conducator de ambarcatiune de agrement si alte acte prevazute de lege ce necesita publicarea in ziare.

B. Citatii, Concursuri Monitorul Oficial: Functionari Publici si Contractuale, Pierdere CEC, cambie sau bilet la ordin

5. Monitorul Oficial Partea a IV-a:

A. Adunari Generale, Situatii Financiare, Licente ANRSC, Situatii financiare ale societatilor cu cifra de afaceti peste 10 milioane de lei

B. Hotarari, Decizii si alte acte ale societatilor comerciale

6. Monitorul Oficial Partea a V-a – C.C.M. încheiat la nivel naţional şi de ramură

7. Monitorul Oficial Partea a VI-a:

Concesiuni, Anunturi de atribuire a contractelor de achizitie publica, Anunturi de participare la licitatie deschisa, Anunturi in baza legii nr. 350/2005 (program anual, anunt de participare, anunt atribuire, raport anual), Anunturi privind delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, Anunţuri de participare la negociere cu publicare prealabila, Anunturi privind delegarea gestiunii serviciilor de transport public local si alte acte prevazute de lege

8. Monitorul Oficial Partea a VII-a – acte ale societăților cooperative

Publicarea de anunturi Monitorul Oficial se poate face doar in Partile III, IV si VI direct prin Regia Autonoma Monitorul Oficial sau mai simplu prin colaboratori directi autorizati, pentru a va usura munca depusa, rapiditate in publicare intr-un termen cat mai scurt si consultanta, de exemplu: www.anunturi-mo.ro.