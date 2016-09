Conducerea Spitalului Județean Târgu-Jiu și-a propus să majoreze coplata

De mai bine de doi ani, coplata a devenit o realitate, pacienţii fiind nevoiţi să achite o taxă la externare. Coplata este încasată pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile sau compartimentele cu paturi din unităţile sanitare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Există şi câteva categorii de pacienţi care nu trebuie să achite aceste taxe. Conducerea Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu a decis să majoreze coplata de la 5 la 10 lei.

Persoanele care necesită internare sunt nevoite să achite o taxă în momentul în care părăsesc spitalul. Oamenii deja s-au obişnuit cu coplata, iar vestea bună este că deocamdată valoarea acesteia rămâne neschimbată. Cât priveşte utilizarea banilor obţinuţi de unităţile sanitare din externări, managerii spitalelor susţin că sumele nu sunt foarte mari şi că se folosesc pentru sporirea confortului bolnavilor.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu a decis să majoreze coplata de la 5 la 10 lei. „Voi propune ca tot din acest an să fie mărită coplata la Spitalul Judeţean, pentru că am văzut că încasările au început să meargă foarte bine şi se strâng ceva sume pe parcursul unui an. Taxa va fi mărită de la cinci lei la zece lei”, a confirmat Tiberiu Tătaru, managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Pacienţi scutiţi de la coplată

Nu se percepe coplata de la: copii până la 18 ani, tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani care sunt elevi sau absolvenţi de liceu, bolnavi incluşi în programele naţionale de sănătate, cu condiţia să nu aibă venituri din pensie sau alte surse; pensionarii cu pensii sub 740 de lei, care au venituri doar din pensie. Categoriile de asiguraţi scutite de coplată fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi, după caz, declaraţie pe proprie răspundere că îndeplinesc şi condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri.

Pentru acest an, spitalele din Gorj anunţă că nu vor modifica valoarea coplăţii.

Minodora Sucea