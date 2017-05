Construcţia celor 40 de noi locuinţe ANL de la Târgu-Jiu, finalizată în luna octombrie

Primarul interimar al municipiului Târgu-Jiu a efectuat, miercuri, o vizită pe şantierul unde se derulează lucrările la construcţia a două noi blocuri de locuinţe de tip ANL, în cartierul Narciselor.

Investiţia se va finaliza la 1 octombrie anul curent şi fiecare bloc va fi compus din 12 garsoniere şi 8 apartamente. Valoarea de 3,9 milioane de lei a investiţiei este suportată prin Compania Naţională de Investiţii, iar lucrările de construire a celor două noi blocuri din Narciselor au demarat la 1 iunie 2016.

“Vor fi realizate 40 de unităţi locative care, aşa cum am purtat discuţii cu dirigintele de şantier şi cu patronul societăţii, vor fi finalizate până la data de 1 octombrie 2017. Ştim cu toţii că solicitarea este una destul de mare pentru locuinţe tip ANL tocmai de aceea am obţinut avizul pentru încă două blocuri a căror construcţie va începe în acest an, două blocuri cu încă 40 astfel de locuinţe. Pentru a întregi acest cartier, avem în proiectul nostru încă 4 blocuri pentru care documentaţia a fost depusă deja la CNI. În total, vom avea 320 de unităţi locative în această zonă, în acest perimetru care este deja amenajat şi din punct de vedere al infrastructurii rutiere, al utilităţilor, lucru pe care l-am avut în vedere a fi realizat prin atragerea de fonduri guvernamentale, europene sau de la bugetul local. Am ţinut să finalizăm toate aceste lucruri pentru ca odată finalizate construcţiile, să poată fi imediat date în folosinţă celor care au depus solicitări în acest sens. Urmează a se finaliza proiectul pentru dezvoltarea în paralel a unor obiective social-culturale, locuinţe sociale şi tip ANL, în partea opusă a acestui mini-cartier acolo unde Primăria Municipiului Târgu-Jiu a obţinut deja de la Ministerul Apărării Naţionale cele 40 de hectare de teren. Acolo vor fi dezvoltate şi obiective de genul centre multifuncţionale pentru tineret, baze sportive, vom avea grijă să fie proiectate în acea zonă spaţii comerciale, diferite obiective pentru tineri, pentru bătrâni, lucrări care să dezvolte armonios întreaga zonă. Vom avea în vedere şi locuri de joacă şi zone de agrement pentru ca zona să fie complet dotată, utilată şi acest cartier să fie unul deosebit de apreciat”, a declarat Aurel Popescu, primarul interimar al municipiului Târgu-Jiu.

Duc lipsă de forţă de muncă

Constructorul care se ocupă de ridicarea blocurilor ANL face un apel la cei care nu au un loc de muncă să vină să se angajeze, firma confruntându-se cu o deficienţă de personal. Deşi sunt circa 30 de muncitori care lucrează la cele două blocuri din cartierul Narciselor, constructorul ar mai avea nevoie de încă 15 persoane pentru finalizarea la timp a investiţiei. “La ora actuală, construim două blocuri ANL cu o capacitate de 40 de apartamente cu o cameră şi cu două camere. Termenul de dare în funcţiune este pe 1 octombrie anul acesta. Depunem toate eforturile să ne încadrăm în termen cu toate că suntem într-o oarecare măsură deficitari la capitolul forţă de muncă pe toate meseriile. Cu ocazia aceasta, facem un apel la cei din zonă, la cei din judeţele limitrofe, să vină cu toată încrederea să se angajeze în orice meserie, inclusiv forţă de muncă necalificată. Asigurăm contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu salariile plătite la zi, toate condiţiile de protecţie, de securitate, eventual se asigură şi cazare la cei care sunt din alte zone, în module civilizate, cu grup sanitar, bucătărie. Ne chinuim să atragem cât mai multă forţă de muncă, chiar dacă este şi necalificată. Împreună, îi vom ajuta să ajungă la un anumit nivel de calificare ca să ne atingem obiectivele. În prezent, suntem 30 de persoane, mai avem nevoie de încă vreo 15 persoane pentru a asigura necesarul şi să ne încadrăm în termenul de finalizare al proiectului. Căutăm dulgheri, fierari, instalatori, zugravi. Salariul se situează undeva la 1.700-1.800 de lei”, a precizat Nicolae Martinescu, ing. SC Novara T Impex SRL.

Izabella Molnar