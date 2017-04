Control la supermarketul Carrefour din Târgu-Jiu, după ce un târgujian a cumpărat peşte stricat

Un târgujian a sesizat, ieri, conducerea Protecţiei Consumatorului Gorj, după ce în cursul serii de marţi a cumpărat din supermarketul Carrefour situat în Shopping City Mall, caras şi scrumbie, cea de-a doua având un miros vădit de stricat.

Alin Contras a sesizat, ieri, telefonic şi prin e-mail conducerea Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (CJPC) Gorj după ce cu o seară înainte a cumpărat din supermarketul situat în Mall Târgu-Jiu peşte stricat. Omul şi-a exprimat dezgustul cu privire la nepăsarea reprezentanţilor magazinului chiar pe pagina sa de Facebook, în cursul serii de marţi. Ulterior, ieri dimineaţă, s-a adresat cu o sesizare şi către Protecţia Consumatorilor, putând prezenta ca dovezi o filmare şi bonul de casă cu produsele cumpărate. Cumpărătorul a achiziţionat, marţi seară, cantităţi de caras şi de scrumbie din acelaşi supermarket, însă deşi a primit confirmări că peştele este unul proaspăt, omul a avut surpriza ca scrumbia cumpărată să fie stricată. Descoperirea a fost făcută acasă, iar Alin Contras este totuşi mulţumit că nu a apucat să gătească peştele şi din aceasta să se servească şi copilul său care s-ar fi putut alege ulterior cu o intoxicaţie alimentară.

Scrumbia, retrasă de la raft pentru doar o noapte

“Am cumpărat peştele aseară, atât caras, cât şi scrumbie. Am şi atenţionat-o pe vânzătoarea care mi-a cântărit să fie proaspătă pentru că va mânca şi un copil. Ea mi-a zis că doar ce a primit-o. Am ajuns cu scrumbia acasă, am mirosit-o înainte de a o spăla şi am constatat că mirosea a hoit. Pur şi simplu îţi tăia nasul. Am înţeles că aceeaşi problemă cu scrumbia a fost şi în alte judeţe, că ar fi adusă de prin Italia, nu ştiu cum a ajuns la vânzare şi peste tot este stricată. Apoi am dus-o înapoi, fata de la casă ce mi-a făcut returul a văzut că e stricată şi i-am spus să vină cineva s-o retragă de la raft. Mi s-au dat banii înapoi, apoi am cerut la Biroul de Informaţii să discut cu şefa de magazin. Vorbind cu şefa de magazin i-am cerut să miroase peştele şi să scoată scrumbia de la raft. Iar răspunsul primit a fost că va verifica temperatura să vadă dacă este OK. A mai spus că în această seară o va retrage, dar mâine o bagă la loc că nu are ce face cu ea, că doar n-o să-i dea foc. I-am cerut să se gândească la faptul că eu totuşi am fost atent şi nu am prăjit-o înainte, dar poate veni altcineva mai grăbit şi nu atât de atent şi o poate pregăti pentru un copil. Imediat după ce mi-a dat banii am vorbit şi cu fata care mi-a servit peştele însă fugise de la raionul de peşte. Şefa de magazin mi-a spus că scrumbia este conformă, are certificat de calitate. Am făcut astăzi sesizare pe e-mail către Protecţia Consumatorului. Acum o perioadă am mai avut o problemă similară cu carne veche cumpărată de la acelaşi magazin, însă nu am făcut atunci nicio sesizare. Bine că nu am apucat să o gătesc, să o mănânce copilul. Aceasta este singura mea mulţumire că am evitat ca și cineva din familie să aibă o problemă de sănătate”, a declarat Alin Contras.

Contactat telefonic, şeful CJPC Gorj a promis efectuarea unui control la Carrefour Târgu-Jiu şi luarea măsurilor legale. “Am primit întâi o sesizare telefonică, apoi una pe e-mail de la consumatorul în cauză. Mi-a spus că i s-au restituit banii. Îi vom răspunde cu privire la rezultatul controlului, verificarea pe care o vom face mâine (n.r. astăzi). Dacă ne sesiza de ieri (n.r. marţi), am fi putut să facem controlul astăzi (n.r. miercuri). Vom dispuse măsurile legale după ce echipele CJPC Gorj vor efectua controlul la unitatea reclamată”, a declarat Mădălin Giurcău, şeful CJPC Gorj.

Izabella Molnar