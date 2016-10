De azi, la Târgu-Jiu, se pot solicita subvenţiile la încălzire

Începând de astăzi, cetăţenii cu venituri mici din municipiul Târgu-Jiu pot depune cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor cu gaze naturale, energie electrică ori combustibili solizi, în sezonul rece 2016 – 2017.

Toate dosarele se vor colecta în centrele de primiri cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor organizate de către Direcţia Publică de Protecţie Socială (DPPS) Târgu-Jiu la cluburile vârstei a treia din municipiu. “De luni putem pune la dispoziţia cetăţenilor formularele de cereri, prin intermediul cluburilor de pensionari aşa cum am lucrat până acum. În primele zile, ştim că sunt mai mulţi cetăţeni care vin să solicite formulare şi alte informaţii, nu neapărat să-şi depună şi documentele. Sunt aceleaşi condiţii ca în anii precedenţi atât în privinţa limitei de venituri, cât şi a documentelor necesare, pentru că şi cererile trebuie însoţite de documente pentru a se certifica ceea ce oamenii declară în cereri”, a declarat directorul adjunct din cadrul DPPS Târgu-Jiu, Alina Toader. Se pot încadra la primirea subvenţiilor toate acele familii sau persoane singure al cărui venit pe membru de familie nu depăşeşte suma de 615 lei.

Programul de lucru în centre, în perioada de primire a dosarelor, va fi unul prelungit, chiar şi în weekend. Pentru încălzirea locuinţelor cu energie electrică, cererile se depun la sediul DPPS Târgu-Jiu, vizavi de Piaţa Centrală. Persoanele singure sau familiile care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege pentru acordarea dreptului, şi depun cererile până la 20 noiembrie 2016, vor beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţelor începând cu 1 noiembrie 2016. Ulterior acestei date, orice dosar care e primit şi care se încadrează în cerinţele legii, va intra în plată, până în luna martie inclusiv a anului 2017.

Anul trecut, la nivelul municipiului Târgu-Jiu, au fost acceptate la plată pentru sezonul noiembrie 2015 – martie 2016, un număr de 4.400 de cereri la sistemul de încălzire cu gaze naturale, la energie electrică şi la încălzirea cu lemne. Numărul cererilor depuse este unul constant de la an la an, cu mici fluctuaţii de câteva zeci de cereri.

Izabella Molnar