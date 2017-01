Dotări pentru şcolile din Gorj, în cadrul proiectului “Let’s Be ECO!”

Prima ediţie a proiectului de economie circulară „Let’s Be ECO!” va consta într-o competiţie dedicată unităţilor de învăţământ din mediul rural. Scopul proiectului este susţinerea comunităţilor din mediul rural prin reutilizarea resurselor.

Competiţia din cadrul proiectului “Let’s Be ECO!” se va desfăşura în perioada 5 ianuarie 2016 – 30 aprilie 2017. Şcolile pot solicita înscrierea în proiect la adresa concurs@letsdoitromania.ro, până la data de 27 ianuarie 2016. Înscrierea se realizează prin completarea unei scrisori de motivaţie şi a unui formular de înscriere pe care le vor trimite unităţile de învăţământ. Activităţile proiectului “Let’s Be ECO!” se vor desfăşura în următoarele etape: înscrierea în concurs – are loc între 10 ianuarie şi 27 ianuarie 2017. Înscrierea se face prin completarea formularului de înscriere şi a unei scrisori de motivaţie, disponibile pe site-ul www.letsdoitromania.ro. O unitate de învăţământ poate participa la proiect doar după confirmarea înscrierii în concurs; atelierele de reutilizare creativă şi creaţie – se desfăşoară începând cu 15 ianuarie şi se încheie pe 28 februarie. Elevii sunt invitaţi să creeze obiecte din materiale reciclabile şi lucrări precum: machete, planşe, desene etc. Aceste activităţi au scopul responsabilizării elevilor pentru protejarea mediului înconjurător şi însuşirea corectă a conceptului de deşeu. Creaţiile se trimit sub formă de fotografii la adresa de email concurs@letsdoitromania.ro.

Este important ca fiecare poză să aibă denumirea elevului, a clasei şi a şcolii din care face parte. Punctajul va fi oferit în funcţie de creativitatea, complexitatea şi originalitatea lucrărilor. Cele mai implicate 40 de şcoli vor primi aproximativ 15 calculatoare/laptopuri şi 7 birouri. Calculatoarele/laptop-urile şi obiectele de mobilier disponibilizate şi oferite în cadrul competiţiei sunt obiecte folosite, în perfectă stare de funcţionare. Jurizarea participanţilor se va realiza de către organizatorii şi partenerii proiectului. Vor fi luate în considerare criterii precum creativitatea, originalitatea şi complexitatea lucrărilor, dar şi nevoia argumentată în formularul de înscriere şi numărul de elevi participanţi raportat la numărul total de elevi din fiecare unitate de învăţământ înscrisă. Însumarea punctajelor va da clasamentul celor mai implicate şcoli la nivel naţional.

Proiectul “Let’s Be ECO!” este organizat de echipa “Let`s Do It, Romania!”, în parteneriat cu Garda Naţională de Mediu şi este dedicat şcolilor din mediul rural din toată ţara.

Izabella Molnar