Dotări pentru şcolile din mediul rural! 10 laptopuri, puse la bătaie şi de GNM Gorj

Prima ediţie a proiectului de economie circulară “Let’s Be Eco!” a demarat şi la Gorj fiind o competiţie dedicată unităţilor de învăţământ din mediul rural. Scopul proiectului este susţinerea comunităţilor de la sate prin reutilizarea resurselor.

Circa 10 şcoli din mai multe comune ale judeţului nostru s-au înscris în concursul demarat de organizaţia “Let`s Do It, Romania!”, în parteneriat cu Garda Naţională de Mediu. “În perioada 10 ianuarie – 8 februarie, a existat înscrierea la concursul «Let`s be eco», în care s-a pus accentul pe învăţământul din mediul rural. S-a dorit ca elevii din toate şcolile participante să fie foarte inventivi. Concursul se desfăşoară în perioada 15 ianuarie – 28 februarie, iar până pe 30 aprilie va fi extragerea în care vor fi desemnate cele mai inventive proiecte cu privire la reutilizarea deşeurilor şi materialelor, şi stimularea şi creativitatea elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi de liceu din mediul rural. Până în momentul de faţă sunt la nivel naţional 500 de şcoli înscrise, şi în medie se vor repartiza 10 laptopuri pe şcoală, ce vor fi împărţite ca şi premii. Pe pagina noastră de internet au fost afişate câteva fotografii şi proiecte destul de inventive ale şcolarilor. La nivel judeţean, centralizarea se face direct la centru, la Bucureşti, dar din ce am discutat eu, cred că până acum sunt 10 unităţi de învăţământ din mediul rural din Gorj înscrise. Sperăm ca anul acesta să se pună accent pe partea de învăţământ şi stimulare a copiilor şi să mai avem astfel de evenimente. Ne dorim un număr cât mai mare de elevi participanţi şi totodată să educăm copiii să realizeze ce înseamnă deşeurile în momentul de faţă. S-a tras un semnal de alarmă anul acesta şi asupra României. Suntem pe ultimul loc la depozitarea deşeurilor, selectarea şi refolosirea lor. Anul trecut în medie pe o gospodărie erau produse circa 400 kg de deşeuri şi se încearcă de anul acesta şi prin conştientizarea copiilor din învăţământul primar şi chiar de la grădiniţă, să trecem la o selectare a lor şi predarea direct către centrele de depozitare”, a declarat Cristian Juscu, coordonatorul judeţean al echipei “Let`s Do It, Romania!”.

600 de laptopuri şi 280 de birouri

Înscrierile unităţilor de învăţământ şi a proiectelor acestora s-au încheiat pe 8 februarie, şcolile câştigătoare urmând a primi laptopuri şi birouri utilizate însă în stare de funcţionare. Sunt puse la bătaie la nivel naţional 600 de calculatoare şi 280 de birouri. “Sunt laptopuri şi birouri folosite de la Garda Naţională de Mediu, ca şi premii. Acestea vor fi repartizate pe fiecare şcoală unde copiii au avut cât mai multe proiecte depuse. În special, proiectele sunt realizate la centrele lor de învăţământ şi constau în nişte fotografii transmise şi încărcate pe site-ul nostru naţional, ulterior analizându-se proiectele şi organizându-se extragerea; sunt mai multe criterii de selectare a proiectelor efectiv. Laptopurile vor fi folosite în unităţile de învăţământ. Este prima ediţie a acestei competiţii, iar din ce am înţeles de la comisarul şef al Gărzii de Mediu Gorj şi aici sunt 10 laptopuri pentru această acţiune”, a precizat Cristian Juscu.

Jurizarea participanţilor se va realiza de către organizatorii şi partenerii proiectului. Vor fi luate în considerare criterii precum creativitatea, originalitatea şi complexitatea lucrărilor, dar şi nevoia argumentată în formularul de înscriere şi numărul de elevi participanţi raportat la numărul total de elevi din fiecare unitate de învăţământ înscrisă. Însumarea punctajelor va da clasamentul celor mai implicate şcoli la nivel naţional.

Izabella Molnar