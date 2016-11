DPPS Târgu-Jiu oferă 1.500 de tichete sociale pentru Crăciun

Sărbătorile de iarnă de luna viitoare vor aduce mici bucurii şi târgujienilor cu venituri reduse ori care au o stare de sănătate precară. Primăria şi Consiliul Local Târgu-Jiu vor acorda tichete sociale, valoarea fiecărui bon fiind de 30 de lei.

Cererile pentru acordarea acestor tichete se primesc începând din 7 noiembrie şi până pe 29 noiembrie, la sediul Direcţiei Publice de Protecţie Socială (DPPS) Târgu-Jiu. Pentru primirea acestor tichete, solicitanţii trebuie să aibă venituri sub 300 de lei/membru de familie, precum şi să îndeplinească alte condiţii. „Sunt tichete a căror valoare este suportată din bugetul local. Pentru Crăciunul de anul acesta suntem pregătiţi să putem acorda un număr de 1.500 de tichete sociale. De aceste tichete pot beneficia persoanele sau familiile a căror venituri sunt până la 300 de lei pe membru de familie. Valoarea unui tichet social este de 30 de lei. Şi beneficiarii de ajutor social vor primi aceste tichete. Acolo avem un număr de 545 de persoane care se vor bucura de tichetele sociale. Ca şi condiţii de eligibilitate a persoanelor care solicită aceste tichete amintim: limita de venit de 300 de lei, să nu deţină maşini mai noi de 10 ani sau două locuinţe ori două proprietăţi. Bugetul pentru tichetele de Crăciun este de 45.000 de lei, din bugetul local. Până în data de 29 noiembrie se pot depune cererile pentru tichetele sociale. Am început în data de 7 noiembrie; este un termen de trei săptămâni şi considerăm, că este suficient pentru cetăţenii care vor să obţină aceste tichete, să-şi completeze cererea şi s-o însoţească de documente. Trebuie să avem şi noi timp să prelucrăm cererile, să dăm comandă şi să le împărţim înainte de Sărbătoarea de Crăciun. Până acum s-au depus 38 de cereri”, a declarat Alina Toader, director adjunct în cadrul DPPS Târgu-Jiu.

Izabella Molnar