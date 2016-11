Elevii vor primi mai multe fructe și legume

Începând cu anul școlar 2017-2018, actualele programe de încurajare a consumului de fructe și de distribuire a laptelui în școli vor fi unificate într-un singur program cu finanțare europeană, denumit generic “Programul pentru școli”, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Prin noul program se vor putea distribui nu doar mere, ci şi pere, struguri, prune, piersici sau nectarine, dar şi legume – morcovi, castraveţi sau ardei graşi.

Conceput în jurul obiectivelor de sănătate și educație — deprinderea de obiceiuri alimentare sănătoase bazate pe consumul de fructe, legume, lapte și produse lactate – “Programul pentru școli” este un program cu precădere educativ. Menit să-i familiarizeze pe copii cu un stil de viață sănătos și să-i apropie de mediul rural ca sursă a produselor pe care le consumă, acest program are la bază două componente: distribuția propriu-zisă a produselor și măsurile educative care o însoțesc, apreciindu-se că simpla distribuție nu poate asigura îndeplinirea obiectivelor. Programul încurajează, de asemenea, achizițiile locale sau regionale, lanțul scurt de aprovizionare, având la dispoziție fonduri europene în valoare de 6.866.848 euro pentru schema de fructe și legume și 10.399.594 euro pentru schema de lapte și produse lactate. Până la 15% din aceste fonduri pot fi alocate pentru implementarea diferitelor măsuri educative de însoțire, precum vizite la ferme, la târguri și expoziții agricole, organizarea de concursuri tematice, ateliere de gătit și de degustare etc.. Pentru o implementare eficientă, “Programul pentru școli” necesită implicarea activă a tuturor factorilor la nivelul comunităților, de la reprezentanții administrației publice locale – consilii județene, direcțiile județene de sănătate publică, inspectoratele școlare – până la producătorii locali interesați de furnizarea produselor. Programul se adresează preșcolarilor din grădinițele de stat și particulare cu program normal de 4 ore și elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și particular. “În pregătirea aplicării «Programului pentru școli», începând cu anul școlar 2017-2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a întreprins anumite demersuri, dintre care amintim: discuții în cadrul grupului de lucru interministerial cu privire la noua legislație europeană și explorarea diferitelor variante ale legislației naționale pentru o bună implementare a programului; consultarea organizațiilor profesionale reprezentantative specifice în vederea identificării celor mai potrivite soluții pentru încurajarea producției locale și/sau regionale și a lanțului scurt de aprovizionare; lansarea în dezbatere publică a unui document pentru obținerea opiniei publicului larg cu privire la cum ar trebui să arate acest program astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor. Urmează ca până la sfârșitul anului 2016 și până în luna iunie 2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să promoveze actul de bază și normele de implementare aferente pentru a începe derularea programului în timp util”, se precizează într-un comunicat al MADR.

R.L.