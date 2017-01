Opt maşini, scoase la vânzare de Finanţele din Gorj

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj organizează în data de 26 ianuarie 2017, de la ora 10:00, la sediul instituţiei din Târgu-Jiu, strada Siret, nr.6, licitaţie complexă pentru vânzarea mai multor maşini.

O procedură complexă de licitaţie va fi organizată în cursul acestei săptămâni de echipele de inspectori din cadrul AJFP Gorj. Amatorii de maşini ori cei care vor să-şi cumpere un autovehicul la o valoare sub preţul pieţei, poate consulta oferta pusă la bătaie de Fiscul gorjean. Nu mai puţin de opt autoturisme vor fi scoase la licitaţie pe 26 ianuarie. Prima maşină, un BMW 525, sport, an de fabricaţie 2001, grad de uzură apreciat la 75%, va avea un preţ de pornire al licitaţiei de 8.040 lei inclusiv TVA. Un alt BMW model 525 D, din 2002 cu o uzură de 75% va avea un preţ de pornire de 10.560 lei cu TVA. De asemenea, tot joi, se va încerca vânzarea unui autoturism Mercedes S320, din 2000 cu o uzură de 65%, valoarea de pornire a licitaţiei fiind de 12.720 lei. Amatorii de Volkswagen pot achiziţiona în cadrul licitaţiei publice un VW Passat, an de fabricaţie 1998, cu o uzură de 85%, şi care va avea un preţ de pornire de 3.720 lei cu TVA.

Totodată, a cincea maşină scoasă la mezat este un Opel Frontera, sursă de combustibil benzină, an fabricaţie 1991, grad de uzură apreciat 85%, şi cu o valoare de pornire a licitaţiei de 2.160 lei (inclusiv TVA). Un alt autovehicul pus la bătaie spre a fi vândut în cadrul licitaţiei din 26 ianuarie va fi un Ford Mondeo, capacitate cilindrică 1.798 cmc, sursă de combustibil benzină, an de fabricaţie 2003, grad de uzură apreciat 75%, având o valoare de pornire a licitaţiei de 8.040 lei cu TVA.

Conform anunţului publicat pe site-ul ANAF, ultimele două autovehicule pentru care se va încerca vânzarea în cadrul licitaţiei de joi, de la sediul AJFP Gorj, sunt: “autoturism Ford Mondeo, capacitate cilindrică 1998/130 cmc, sursă de combustibil motorină, an fabricaţie 2003, grad de uzură apreciat 75%, valoarea de pornire a licitaţiei 8.880 lei (inclusiv TVA); autoturism marca BMW, model 316 I, capacitate cilindrică 1596/73 cmc, sursă de combustibil benzină, an fabricaţie 1993, grad de uzură apreciat 85%, valoarea de pornire a licitaţiei 3.360 lei (inclusiv TVA)”.

Înscrieri până pe 25 ianuarie inclusiv

La licitaţie pot participa atât persoane fizice, cât şi juridice. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoane juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

În anunţul postat pe site-ul ANAF, se specifică faptul că autoturismele se găsesc depozitate în parcul auto al Poliţiei Oraşului Târgu-Cărbuneşti, respectiv parcul auto al Poliţiei Municipiului Motru.

Izabella Molnar