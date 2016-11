Pe 19 decembrie/Bursa locurilor de muncă pentru Portugalia şi Danemarca se va ţine la Târgu-Jiu

Reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj au anunţat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că în data de 19 decembrie se organizează la Târgu-Jiu Bursa locurilor de muncă pentru lucrători în agricultură – culegători de mazăre în Danemarca și Portugalia.

Astfel, angajatorul danez Greenpeas oferă 150 de locuri de muncă pentru culegători de mazăre în Danemarca şi alte 100 pentru Portugalia. “Se va munci într-o fermă cu lucrători din diverse ţări, cu oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor de muncă şi socializare. Compania promovează respectul reciproc, responsabilitatea şi încrederea reciprocă între lucrători. Aplicanţii trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, să fie adaptabili la munca fizică grea, indiferent de climă, să aibă automotivare pentru muncă în acord şi să fie vorbitori de limba engleză nivel minim. Plata muncii este în funcţie de cantitatea culeasă. În Danemarca salariul este 0,6 euro brut/kg, plus alocaţie de concediu. Impozitul şi contribuţiile sociale se vor deduce din salariu conform legislaţiei daneze. În Portugalia salariul minim pe lună/persoană pentru 172 de ore de lucru este de 690 euro brut. Dacă se culege mai mult de 1.950 kg pe lună, se va plăti, pentru fiecare kilogram cules în plus, 0,35 euro/kg, ca bonus la salariul minim. Impozitul şi contribuţiile sociale se vor deduce din salariu conform legislaţiei portugheze”, a declarat Diana Văduva, consilier EURES în cadrul AJOFM Gorj.

Cazarea se face în apartamente şi rulote. Transportul dus-întors România-Danemarca sau România-Portugalia este în responsabilitatea lucrătorului. Contractele de muncă sunt pentru perioada aprilie-iunie 2017 în Portugalia şi iunie-septembrie 2017 pentru Danemarca.

În această perioadă, AJOFM Gorj primeşte CV-uri şi face înscrierile doritorilor pentru posturile scoase la mezat de societatea Greenpeas. Pentru aceeaşi firmă, angajatorul a recrutat pentru munca din acest an 49 de gorjeni în urma selecţiei care a avut loc anul trecut la Timişoara. Aplicaţiile pentru aceste posturi se primesc până pe data de 9 decembrie.

Izabella Molnar