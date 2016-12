Recrutări pentru crescători de animale în Irlanda

Noi locuri de muncă prin intermediul reţelei de ocupare EURES România! O firmă din Irlanda recrutează zece crescători de animale care să lucreze la ferme aflate pe teritoriul acestui stat. Candidaţii care doresc să ocupe aceste posturi trebuie să aibă experienţă de minimum un an ca mulgător de vaci, să fie familiarizaţi cu utilajele dintr-o fermă, să cunoască limba engleză, nivel B1 (adică mediu) şi să aibă permis de conducere categoria B. Remuneraţia oferită de angajator este de minimum 22.838 euro brut pe an. Ca beneficii, angajatorul oferă cazare contra sumei de 50 euro pe săptămână. Doamnele, cu vârsta între 18 şi 35 de ani, pot beneficia de programul Your First EURES Job. Durata contractului de muncă este pe perioadă nedeterminată şi se lucrează 48 de ore pe săptămână.

Termenul de valabilitate al ofertei este 31 ianuarie 2017. Persoanele interesate de aceste posturi trebuie însă să treacă în prealabil pe la consilierul EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj pentru a fi înregistrate în baza de date şi a fi îndrumate ce au de făcut.

I.M.