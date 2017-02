S-au dat tichetele de grădiniţă!

Direcţia Publică de Protecţie Socială (DPPS) a distribuit marţi, 14 februarie, tichetele sociale destinate familiilor din municipiul Târgu-Jiu cu venituri reduse pentru frecventarea cursurilor de grădiniţă ale copiilor preşcolari.

“În anul şcolar 2015-2016 am acordat 551 de tichete pentru grădiniţă în vederea susţinerii frecventării grădiniţei de către copiii din familiile defavorizate. Este o limită a venitului pe membru de familie de până la 284 de lei net până la care se acordă aceste tichete. În perioada septembrie-decembrie 2016 am avut 326 de tichete distribuite, iar pentru luna ianuarie avem eligibile 111 cereri din care ca prezenţă adusă de grădiniţe au fost 71 de copii care ar urma să primească aceste tichete şi pe care noi le-am distribuit în data de 14 februarie pentru luna ianuarie. (…) Tabelele de prezenţă se aduc de reprezentanţii grădiniţelor până pe 5 a lunii, urmând ca între 10 şi 15 ale fiecărei luni noi să distribuim tichetele, iar din 5 până în 10 să analizăm toate documentele prezentate”, a declarat directorul adjunct al DPPS Târgu-Jiu, Alina Toader.

Stimulentele educaţionale se acordă sub forma unui tichet social/lună în valoare de 50 de lei şi poate fi folosit pentru achiziţionarea de haine sau rechizite pentru copil, produse alimentare sau de igienă. O condiţie esenţială pentru acordarea acestor tichete este frecvenţa regulată la grădiniţă, excepţie făcând învoirile de maxim 3 zile lunar şi învoirile medicale motivate prin adeverinţă. Zilele în care copilul a absentat nu trebuie să depăşească 50% din totalul zilelor dintr-o lună. Lista documentelor necesare pentru acordarea stimulentului educaţional: acte ce dovedesc componenţa familiei, a veniturilor realizate de către membrii acesteia, adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ preşcolar unde este înscris copilul. Stimulentul se acordă pentru perioada septembrie-iunie, practic perioada în care copilul participă la activităţile organizate în cadrul unităţilor din învăţământul preşcolar.

Izabella Molnar