Se elimină o parte din taxe la Paşapoarte! Anul trecut, peste 12.500 de astfel de acte eliberate la nivelul judeţului nostru

1 februarie va veni şi cu eliminarea unor taxe achitate de gorjenii care solicitau întocmirea ori eliberarea anumitor acte. În această categorie intră şi o parte din taxele achitate la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple (SPCEEPS) Gorj.

Fie că vorbim despre paşapoarte temporare ori electronice, anual solicitările se menţin la o cotă ridicată în rândul gorjenilor. Potrivit lui Valeriu Surupăceanu, şeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple (SPCEEPS) Gorj, în anul 2016, la ghişeele unităţii au fost depuse peste 12.500 de solicitări în vederea eliberării de paşapoarte. “Pe întreg anul trecut, vorbim de eliberarea a 8.619 de paşapoarte de tip electronic şi a altor 3.960 de paşapoarte temporare, totalul acestor acte eliberate situându-se la 12.579”, a precizat Valeriu Surupăceanu.

Modificări de taxe de la 1 februarie

La ora actuală, taxele percepute de unitatea judeţeană sunt următoarele: paşaport electronic simplu cu valabilitate 5 ani – 280 de lei; paşaport simplu electronic cu valabilitate 3 ani (minori sub 12 ani) – 256 de lei; paşaport simplu temporar cu valabilitate 12 luni – 218 de lei. Paşaportul simplu electronic se eliberează în circa 10 zile lucrătoare, având o valabilitate de 5 ani, iar pentru minorii cu vârsta sub 12 ani, valabilitatea acestuia este de 3 ani. În cazul paşaportului simplu temporar, acesta are valabilitatea de 12 luni şi se eliberează în doar 2 ore. O parte din aceste taxe vor dispărea de luna viitoare. “Din ce ştiu eu, nu vor dispărea toate taxele percepute la ghişeele noastre, cel mai probabil fiind vorba despre eliminarea taxei suplimentare”, a precizat şeful SPCEEPS Gorj.

Începând cu 1 februarie 2017, gorjenii nu vor mai plăti taxele obişnuite la eliberarea paşapoartelor, actelor de cetăţenie şi a altor acte civile, potrivit Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ce a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017 şi va intra în vigoare la 1 februarie 2017. Concret, în cazul SPCEEPS Gorj, vor dispărea taxele de 22 de lei pentru serviciile prestate percepute în cazul eliberării paşapoartelor temporare, precum şi a celor electronice. De asemenea, în cazul paşapoartelor temporare, de luna viitoare, va dispărea taxa de urgenţă, care la ora actuală are o valoare de 100 de lei. Programul de primiri şi eliberări paşapoarte la SPCEEPS Gorj, este de luni până vineri între orele 08.30 – 16.30, cu excepţie miercurea, când orarul se prelungeşte până la 18.30.

Izabella Molnar