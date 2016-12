Se fac recrutări în industria lemnului din Bulgaria

O firmă de recrutare din Bulgaria caută să angajeze în această perioadă, prin reţeaua de ocupare EURES, un număr de zece operatori în industria de prelucrare a lemnului. Gorjenii, care doresc să ocupe aceste posturi, trebuie să ştie să lucreze pe maşini de prelucrare a lemnului, ferăstrău cu mai multe lame, maşini de polizare, maşini de îmbinare şi presă la cald pentru panouri masive din lemn. Se oferă un salariu de 360 euro pe lună, plus bonusuri pentru performanţă, salariul maxim putând ajunge până la 620 euro.

Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de învăţământ profesional sau a unei şcoli de ucenici, experienţa şi abilităţile în prelucrarea lemnului constituind un avantaj.

Este necesară cunoaşterea limbii engleze, italiane sau bulgare. Persoanelor interesate li se asigură cazare gratuită şi echipament de protecţie. Durata contractului este permanentă, cu o perioadă de probă de şase luni. Persoanele interesate trebuie însă să se grăbească, deoarece oferta este valabilă până la începutul lunii ianuarie 2017.

Persoanele interesate de aceste oferte vor trebui să treacă în prealabil pe la consilierul EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj, pentru a fi îndrumate ce au de făcut. De la începutul acestui an şi până în prezent, salariaţii AJOFM Gorj au oferit prin Serviciul de ocupare european EURES consiliere unui număr de circa 400 de persoane care au dorit un loc de muncă în străinătate, precum şi angajatorilor, în următoarele domenii: căutarea unui loc de muncă, oferte de locuri de muncă vacante din cadrul ţărilor SEE, condiţiile de viaţă, asigurări de sănătate, prestaţii de şomaj.

I.M.