Se fac recrutări pentru firme din Slovenia

Câteva firme din Slovenia recrutează prin intermediul reţelei EURES lăcătuşi mecanici, sudori, instalatori şi specialişti în securitate şi sănătate în muncă din Gorj care să lucreze în Germania.

În total, sunt oferite 39 de posturi, din care 15 pentru lăcătuşi mecanici, opt pentru sudori, opt pentru instalatori şi opt pentru specialişti în securitate şi sănătate în muncă. Printre cerinţele locului de muncă în cazul posturilor de lăcătuş mecanic, sudor şi instalator se numără: calificare în domeniu şi experienţă de minimum un an. Totodată se cere cunoaşterea limbii germane nivel A2. Salariul este de 1.500 euro brut pe lună pentru 170 de ore lucrate, plus diurnă şi ore suplimentare plătite. Ca beneficii, angajatorul asigură cazarea şi transportul la locul de muncă. Durata contractului este pentru un an, full-time, cu posibilitate de prelungire.

De asemenea, o altă companie din Slovenia recrutează opt specialişti în sănătate şi securitate în muncă care să presteze activităţi în Germania. Candidaţii trebuie să aibă studii superioare şi specializare în domeniu şi experienţă de minimum un an. Se cer cunoştinţe de limba germană, nivel B2. Salariul oferit este de 2.000 euro brut pe lună, cu diurnă şi ore suplimentare plătite. Cazarea şi transportul la locul de muncă sunt asigurate de angajator. Durata contractului este full-time, un an, cu posibilitate de angajare permanentă.

Totodată, un alt angajator din Slovenia angajează 20 de electricieni tot pentru Germania. Cei interesaţi de această ofertă trebuie să aibă calificare profesională în domeniu, şcoală profesională şi permis de conducere categoria B, întrucât vor fi nevoiţi să se deplaseze în teren. Candidaţii trebuie să aibă cunoştinţe de limba engleză – nivel înţelegere şi germană – vorbit. Salariul este negociabil după întâlnirea cu angajatorul. În plus, se oferă şi alte beneficii cum ar fi: cazare, maşină şi transport, plătite de angajator. Durata contractului este permanentă, cu normă întreagă.

Gorjenii interesaţi de posturile enumerate mai sus se pot adresa consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj pentru a fi înregistraţi în baza de date şi a fi îndrumaţi ce au de făcut. Termenul limită de aplicare este 15 noiembrie 2016.

Izabella Molnar