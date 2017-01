Şef, compartimente şi angajaţi noi la Direcţia pentru Agricultură Gorj

De la 30 decembrie 2016, Camera Agricolă Gorj a fost desfiinţată, personalul şi activitatea trecând în subordinea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană. Despre noile provocări, activitatea laborioasă şi angajaţii mai mulţi ne-a vorbit pe larg şeful instituţiei, Dan Tănăsescu.

Reporter: Cât de benefică este reorganizarea instituţiei pentru salariaţi şi ce presupune preluarea activităţii Camerei Agricole? Cine conduce acum cele două instituţii comasate?

Dan Tănăsescu: În urma reorganizării, s-a înfiinţat o structură nouă şi anume Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Gorj. Aceasta a preluat prin transfer toţi salariaţii de la Camera Agricolă Judeţeană Gorj şi salariaţii Compartimentului Monitorizare, Inspecţii Tehnice, Verificare şi Control în domeniul agriculturii. Specific faptul că toată lumea a fost preluată şi nimeni nu a rămas fără serviciu. Funcţionăm în momentul de faţă, începând cu data de 30 decembrie 2016, după următoarea structură de organizare. Avem numărul maxim de posturi de 37, faţă de 12 care eram înainte, cu un director executiv numit prin ordin al ministrului, adică eu, şi un director adjunct. Aici este vorba despre Alin Ionuţ Petrică, fostul director de la Camera Agricolă. Vom funcţiona cu două servicii: Serviciul de Implementare a Politicilor, Strategiilor în Agricultură, Industrie Alimentară, Consultanţă Agricolă şi Formare Profesională – 19 persoane, şi Serviciul Monitorizare, Inspecţii Tehnice, Verificare, Control în domeniul agriculturii, Industriei Alimentare şi Statistică Agricolă, Monitorizare Piaţă – opt salariaţi. De asemenea mai avem șase compartimente: Implementare politici-strategii în agricultură; Implementare a politică, strategiilor în industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate; două compartimente în care se regăsesc salariaţii fostei Camere Agricole, Compartimentul Formare Profesională, Promovare şi Elaborare Proiecte şi Compartimentul Asistenţă tehnică, zonală-civică. Apoi mai avem şi Compartimentul Resurse umane, financiar-contabilitate juridică, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice, şi ca noutate avem Compartimentul Audit Intern.

Rep.: Odată cu reorganizarea, au intervenit modificări în bine şi în grila de salarizare?

D.T.: Da, salarizarea este mai bună faţă de cea anterioară. Anul acesta se pare că după atâtea aşteptări sperăm să fie mult mai bine şi din acest punct de vedere pentru că noi rămăsesem cu salarizarea cea mai mică de la nivelul Ministerului Agriculturii. Avem însă unele probleme în sensul că am solicitat la Prefectură alte două camere ca să putem aduce şi salariaţii de la Camera Agricolă; am stabilit de comun acord cu directorul executiv adjunct ca pe cei din Compartimentul Asistenţă tehnică zonală-civică să-i lăsăm în teritoriu pentru că avem nevoie de oameni în teritoriu. Decât să-i aducem aici şi să-i trimitem cu maşinile în teritoriu, e mai bine să rămână acolo şi fiecare are câteva comune stabilite de care se ocupă. În localităţile unde nu vom putea acoperi, ne vom deplasa cu maşinile pentru preluarea datelor şi tot ce este necesar.

Rep.: Ca urmare a modificărilor din cadrul instituţiei, s-a decis şi amânarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director în cadrul Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) Gorj. Când se va relua procedura de concurs?

D.T: În legătură cu concursul care trebuia să fie la OSPA pentru director, în decembrie trebuia să îl susţinem; din comisie făceam parte eu, ca director, precum şi doi directori din Ministerul Agriculturii. Fiind un volum foarte mare de muncă cu plata ajutoarelor, cu reorganizarea noastră şi cu toate plăţile ce trebuiau făcute la Ministerul Agriculturii, directorii de la centru trebuiau să stea aici cel puţin trei zile, deoarece aveam trei candidaţi ce se înscriseseră. Este vorba despre actualul director, precum şi doi angajaţi ai OSPA. Dacă ar fi fost doar un singur candidat, am fi încheiat concursul, deci ambele probe, într-o singură zi. În consecinţă, s-a decis amânarea concursului. Cel mai probabil, procedura de concurs va fi reluată în luna februarie, iar până atunci va rămâne în interimat acelaşi director.

Rep.: Care este stadiul culturilor agricole în urma ninsorilor căzute în ultima perioadă la nivelul judeţului Gorj?

D.T.: În ceea ce priveşte culturile semănate în toamna anului trecut, la nivelul judeţului Gorj au fost semănate 9.900 de hectare de grâu, 2.200 de hectare la triticale, iar la orz 360 de hectare. Avem un plus faţă de anul 2015 pe semănarea cerealelor păioase. Am avut o toamnă secetoasă, cu un deficit de apă în sol, s-a lucrat mai greu. Cine a apucat să facă la început şi au semănat în perioada optimă, grâul a intrat bine dezvoltat în iarnă, ajungând în faza de înfrăţire, cei care nu au reuşit şi au semănat mai târziu, culturile nu au ajuns în acest stadiu. Avem o îngrijorare cu privire la ultimele nopţi geroase, mai ales că la începutul perioadei, mai precis în noaptea de sâmbătă spre duminică, am avut doar vreme geroasă şi fără zăpadă, care a venit ulterior şi a protejat culturile. Avem şi comune în care temperatura a fost până la -15 grade Celsius şi au avut zăpadă foarte puţină. Acum, din nou avem aceste temperaturi negative, dar care ne-au prins cu strat de zăpadă în toate comunele din judeţ. Avem unele reţineri acolo unde cultura a fost semănată mai târziu, nu putem vedea acum stadiul, dar vom monitoriza atent culturile după topirea zăpezii şi vom vedea exact dacă avem pierderi sau nu.

Rep.: Producătorii agricoli din judeţ au intrat în posesia ajutoarelor financiare solicitate în toamna anului trecut? Ce urmează după achitarea acestor sprijine financiare?

D.T: În legătură cu ajutoarele care s-au derulat în noiembrie şi decembrie, atât pentru berbecuţi şi ţapi, pentru juninci şi tăuraşi de reproducţie, şi am avut şi pentru vieruţi şi scroafe, toţi producătorii agricoli au intrat în posesia banilor până pe 10 decembrie 2016. Între 15 ianuarie şi 15 februarie, vom avea controale în teritoriu pentru berbecuţi şi ţapi, între 15 martie şi 15 aprilie vom avea controale pentru juninci şi tăuraşi. Erau nişte condiţii la dosar ca animalele să fie gestante, deci vom vedea dacă tot ce a fost depus la dosar corespunde şi în teren. Dacă vom găsi neconcordanţe se vor lua banii înapoi. Din momentul primirii dosarului, nu a fost condiţia să se vadă animalele. Acum facem controlul în teren şi sperăm că nu vor fi probleme. De obicei, nu au existat astfel de nereguli nici la ajutoarele acordate prin intermediul nostru în trecut pe diverse forme de sprijin financiar.

A consemnat Izabella Molnar