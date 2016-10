“Start up plus pentru Excelenţă”, aprobat de CJ Gorj

Consilierii judeţeni au aprobat, miercuri, în cadrul şedinţei ordinare, participarea judeţului la proiectul “Start up plus pentru Excelenţă”, obiectivul general reprezentându-l dezvoltarea antreprenoriatului în Regiunea Sud-Vest Oltenia prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Potrivit hotărârii, proiectul “Start up plus pentru Excelenţă” va fi depus, spre finanţare, de către Asociaţia Excelsior pentru Excelenţă în Educaţie, în calitate de lider, în cadrul Apelului de proiecte – România Start Up Plus, Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toţi, Prioritatea de Investiţii 8. Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţarea de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

“Proiectul este adresat unui număr de 300 persoane fizice (şomeri/persoane inactive/persoane care au un loc de muncă şi vor să înfiinţeze o afacere, în scopul creării de noi locuri de muncă), care doresc să dezvolte o afacere non-agricolă în Regiunea Sud-Vest Oltenia şi subvenţionarea a 46 de planuri de afaceri ale acestora, în vederea creşterii adaptabilităţii persoanelor de a materializa ideile de afaceri. Totodată, se vor crea peste aproximativ 100 de locuri de muncă în regiune. UAT-Judeţul Gorj va realiza, în cadrul acestui proiect, conform acordului de parteneriat, activităţi de management de proiect, informare şi publicitate, organizarea şi realizarea de materiale pentru implementare, organizarea de caravane antreprenoriale, selectarea grupului ţintă, selecţie planuri de afaceri, strategii de practică pre-accelerare planuri de afaceri, monitorizare şi consiliere antreprenorială, elaborare ghid de bune practici”, se menţionează în proiectul de hotărâre.

Durata de implementare a proiectului “Start up plus pentru Excelenţă”, prevăzută în cererea de finanţare, este de 36 luni, de la data semnării contractului.

Bugetul total al proiectului este de 2.532.941,08 euro, respectiv 11.293.117,80 lei, din care: solicitant (Asociaţia Excelsior pentru Excelenţă în Educaţie) – 946.234,25 euro, respectiv 4.218.785,40 lei; partener 1 (UAT-Judeţul Gorj ) – 941.818,77 euro, respectiv 4.199.099,00 lei; partener 2 (Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu) – 644.888,06 euro, respectiv 2.875.233,40 lei. Cofinanţarea judeţului Gorj este de 2%, respectiv 3.236,38 euro, echivalentul a 14.429,38 lei.

