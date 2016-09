Târgujienii au plătit impozite şi taxe de peste 30 de milioane de lei

30 septembrie este termenul limită pentru plata taxelor şi impozitelor fără penalităţi pe mijloace de transport, clădiri şi terenuri. Ulterior aplicării penalităţilor, se va trece şi la executările silite asupra bunurilor, conturilor ori salariilor contribuabililor restanţieri.

Şefa Direcţiei Publice de Venituri Târgu-Jiu a făcut, ieri, publică situaţia la zi a taxelor şi impozitelor achitate de contribuabilii târgujieni ţinând cont că cei care nu-şi vor achita dările la stat până la 30 septembrie, vor suporta penalităţi şi chiar executări silite. “30 septembrie este scadenţa celui de-al doilea termen la plata impozitelor şi taxelor locale şi o parte din contribuabilii noştri, care nu şi-au achitat impozitele până la această dată, o pot face în aceste zile pentru că după această dată vor începe calculul majorărilor de întârziere care în acest an sunt în procent de 1% pe lună şi după 30 de zile de la scadenţă vom începe şi activitatea de executare silită privind încasarea acestor creanţe restante”, a declarat Mariana Budulan.

La nivelul municipiului Târgu-Jiu, 58.000 de contribuabili, persoane fizice şi juridice, au achitat până în prezent taxe şi impozite de 30,5 milioane de lei. “La această dată stăm bine din punct de vedere al încasării bugetului local. Am încasat 30,5 milioane de lei din 40 de milioane de lei, reprezentând impozite pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport, adică am încasat cu 20% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului precedent şi acest lucru s-a datorat în principal modificărilor legislative şi adică mutarea termenului la plata impozitelor şi taxelor locale de la 31 martie la 30 iunie, ce a făcut ca un număr mai mare de contribuabili să-şi achite impozitele în totalitate. Vorbim de 70.000 de roluri pe municipiu, iar 58.000 de contribuabili au achitat impozitele integral pe acest an, însă din aceştia 34.000 au făcut-o până în 30 iunie adică au beneficiat de bonificaţia de 10% ce a fost în total de 1,8 milioane de lei”, a mai spus directoarea DPV Târgu-Jiu.

78%, bugetul realizat pe 2016

Budulan a precizat că mutarea termenului de plată de la 31 martie la 30 iunie a fost de bun augur şi pentru personalul care calculează dările contribuabililor: “Această schimbare legislativă a venit în sprijinul contribuabililor, dar şi al nostru pentru că am putut realiza activitatea noastră de stabilire a impozitelor şi taxelor pe acest an, deoarece a fost anul experimental din punct de vedere fiscal. Codul Fiscal a adus schimbări majore, iar ele nu au putut fi puse în practică de către administraţiile locale până la termenul de 31 martie. În acest an, contribuabilii plătesc pentru prima dată impozitele diferenţiat în funcţie de destinaţia clădirilor, iar până acum impozitarea se făcea diferenţiat în funcţie de categoria contribuabililor, dar şi de numărul de clădiri aflate în proprietate în afară de cea de domiciliu. Acum persoanele fizice şi juridice plătesc un impozit egal în funcţie de destinaţia imobilului, rezidenţial sau nerezidenţial. Prorogarea termenului a venit în sprijinul nostru pentru că nu mai puteam face faţă numărului de contribuabili, şi ei depindeau de evaluatorii care făceau evaluarea imobilelor. Vorbim acum de un buget realizat în procent de 78%, mai avem 12.000 de roluri rămase neachitate. Rugăm contribuabilii să se prezinte la sediul DPV sau la centrele noastre din zona Abator, CAM, şi de la Primăria Târgu-Jiu pentru a nu fi obligaţi la plata majorărilor de întârziere”.

Izabella Molnar