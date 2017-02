Termen pentru plata impozitelor şi depunerea evaluărilor clădirilor nerezidenţiale

Şi în acest an, târgujienii vor plăti impozite diferite, stabilite în funcţie de tipul clădirilor, acestea fiind împărţite în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale. Atât în cazul persoanelor juridice, cât şi al celor fizice, care deţin clădiri nerezidenţiale, la stabilirea impozitului pe anul curent, este nevoie de ataşarea şi a unui raport de evaluare.

Termenul pentru depunerea evaluărilor este 31 martie a.c. Tot aceasta este şi scadenţa primului termen pentru achitarea impozitelor, contribuabilii obţinând astfel o bonificaţie de 10 procente. “Pentru acest an, intrăm în legalitate, în termenul prevăzut de Codul Fiscal privind depunerea rapoartelor de evaluare şi anume primul termen de plată 31 martie şi achitarea impozitelor şi taxelor la primul termen 31 martie pentru a beneficia de bonificaţia de 10% pe care am acordat-o şi în acest an, limita maximă prevăzută de Codul Fiscal. În acest an, am aplicat o cotă de impozitare pentru clădirile rezidenţiale de 0,08%, limita minimă prevăzută de Codul Fiscal, în 2016 am avut 0,09%, iar în 2015 0,1%. Iată că, de la an la an, am venit cu o scădere a cotei de impozitare la această sursă de venit, deci am venit în sprijinul contribuabililor care au clădiri cu destinaţie de locuit şi în acest an au plătit deja o cotă cu 10% mai mică faţă de anul 2016 şi cu 20% faţă de anul 2015. Fac apel către contribuabilii noştri care au în proprietate clădiri, dar care prin autorizaţia de construire sau actul de dobândire figurează o clădire cu destinaţie de locuinţă şi care în realitate la această dată au parţial sau total o altă destinaţie. Încă din 2016 contribuabilii noştri trebuiau să vină să depună o declaraţie în acest sens şi un raport de evaluare pe suprafaţa construită pe care se desfăşoară activitate economică, dacă această suprafaţă se cunoaşte din lucrări cadastrale, se întocmeşte un raport de evaluare strict pe suprafaţa respectivă, dacă ea provine dintr-o altă informaţie atunci vorbim de o clădire mixtă situaţie în care se face un raport de evaluare pentru întreaga clădire. Noi, vom stabili suprafaţa corespunzătoare clădirii cu destinaţie mixtă şi a celei de locuit şi, implicit, vom stabili impozitul pe care trebuie să-l datoreze în ambele variante. Contribuabilii care până acum nu au întocmit rapoarte de evaluare, îi rugăm să facă acest lucru urgent până la data de 31 martie pentru că vom stabili retroactiv impozitele pe o perioadă de 5 ani şi în această situaţie vor fi dezavantajaţi prin faptul că vor plăti impozit cu o cotă majorată stabilită de lege şi nu de Consiliu Local, de 2% la valoarea impozabilă determinată conform prevederilor Codului Fiscal. Impozitul în această variantă este mult mai mare decât impozitul ce l-ar datora ca urmare a unui raport de evaluare, situaţie în care vor plăti o cotă de 0,5%”, a declarat Mariana Budulan, şefa Direcţiei Publice de Venituri (DPV) Târgu-Jiu.

Încasări mai mici

Cel de-al doilea termen de plată a taxelor şi impozitelor locale pe anul curent este 30 septembrie. Până acum, încasările pe 2017 la Direcţia Publică de Venituri Târgu-Jiu sunt unele mai scăzute faţă de anul anterior. “Până la această dată, deşi în anul 2017, nu am avut întârzieri în deschiderea relaţiei cu publicul, DPV a încasat mai puţin cu aproape 300.000 de lei faţă de anul 2016, deşi am deschis cu o întârziere atunci de 7 zile ca urmare a schimbărilor legislative ce au avut loc. În 2016, impozitele şi taxele au fost achitate până la această dată într-un număr mai mare, dar şi valoarea este mai mică în acest an faţă de anul precedent. (…) Am încasat aproape 3 milioane în anul acesta impozit de clădiri, teren şi mijloace de transport, taxe judiciare, extrajudiciare, faţă de 3.200.000 cât am încasat în anul precedent”, a precizat Budulan.

Valoarea bonificaţiilor de 10% de care au beneficiat târgujienii persoane fizice şi juridice care şi-au achitat până acum impozitul pe clădiri, terenuri ori mijloace de transport este de 27.000 de lei.

Fără noutăţi la terenuri şi maşini

Conducerea DPV Târgu-Jiu a precizat faptul că pentru anul curent, nu au fost introduse modificări în ceea ce priveşte calculul şi valoarea impozitelor pentru autoturisme şi terenuri: “La impozitul pe teren nu sunt în acest an schimbări legislative faţă de anul precedent. Contribuabilii noştri deja au luat la cunoştinţă modificările apărute în 2016, adică orice contribuabil care are în proprietate impozit pe teren cu o altă categorie decât curs construcţie va achita în plus 400 de metri la categoria curs construcţie de la o altă categorie, şi anume cea care are suprafaţa cea mai mare. În acest an sumele reprezentând impozitul pe teren sunt identice cu cele din 2016 întrucât noi am stabilit limita minimă prevăzută de Codul Fiscal ca şi tarif de impozitare, deci în acest an nu am putut veni cu nicio modificare. La mijloacele de transport impozitele se calculează din 2010 la acelaşi nivel, neexistând modificări legislative”.

Izabella Molnar