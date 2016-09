Ultima săptămână de depunere a cererilor pentru “Bani de liceu”

Elevii din licee şi şcoli de artă şi meserii, care doresc să beneficieze de sprijinul acordat prin programul “Bani de liceu”, mai au doar săptămâna aceasta la dispoziție pentru a depune cereri în acest sens. Lista beneficiarilor va fi afișată până la sfârșitul lunii octombrie.

Cererile de acordare a sprijinului financiar pot fi depuse la secretariatele școlilor până la data de 1 octombrie. Aceste cereri vor fi însoțite de: copie a certificatului de naştere sau al actului de identitate al elevului; copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei; acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor revoluției, bolnav de TBC şi se află în evidenta dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbție gravă, insuficiență renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei; acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei; adeverință eliberată de către unitatea şcolară, din care să rezulte media generală şi numărul de absențe nemotivate, din anul şcolar anterior (2015-2016) depunerii cererii, pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială “Bani de liceu”; adeverințe eliberate de unitățile școlare sau universitare, pentru frații solicitantului, din care să rezulte că sunt elevi sau studenți. Reamintim că, de sprijinul financiar acordat prin intermediul programului “Bani de liceu” pot beneficia elevii ce provin din familii defavorizate, ale căror venituri medii brute, pe membru de familie, realizat cu trei luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 150 de lei. De aceste venituri beneficiază şi elevii aflaţi sub o măsură de protecţie, sau aflaţi sub tutelă ori curatelă. Pentru stabilirea venitului brut se iau în calcul doar veniturile cu caracter permanent, şi anume: salariile, chiriile, veniturile din activităţi independente, pensia alimentară, pensia, pensia de urmaş, dividentele, alocaţia de plasament, tichetele de masă şi tichetele cadou. Acest sprijin financiar le este însă retras elevilor dacă aceştia acumulează mai mult de 20 de absenţe nemotivate, sunt eliminaţi de la cursuri pe o perioadă de trei până la cinci zile din motive de rea purtare, media la purtare scade sub nota 7 sau dacă sunt exmatriculaţi.

Lista beneficiarilor, afișată pe 28 octombrie

Anchetele sociale şi evaluarea eligibilităţii cererilor depuse de către comisii se vor face în perioada 1 – 23 octombrie, iar centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat, în perioada 1 – 27 octombrie. Lista beneficiarilor va fi afişată în cursul zilei de 28 octombrie, urmând ca până pe 2 noiembrie să se depună eventualele contestaţii, ce vor fi soluţionate până pe 6 noiembrie. Primele plăţi se vor face în luna noiembrie. Banii vor fi acordaţi elevilor atât în perioada cursurilor şcolare, cât şi în perioada pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat. În anul școlar 2015 – 2016 au beneficiat de acest sprijin financiar peste 60.000 de elevi, între care și 1200 de elevi din județul Gorj, provenind de la următoarele unități de învățământ: Liceul Tehnologic Turceni (115 cereri), Liceul Teoretic Novaci – 82, Colegiul Tehnic Motru – 76, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu – 70 de cereri, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Târgu-Jiu – 4, Colegiul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari – 23, Colegiul „Mihai Viteazu” Bumbeşti Jiu – 11, Colegiul Auto „Traian Vuia” Târgu-Jiu – 25, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu – 15, Colegiul Naţional „George Coşbuc” Motru – 18, Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu – 32, Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Târgu-Cărbuneşti – 43, Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu – 1, Colegiul Tehnic „G-ral Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu – 61, Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu-Jiu – 43, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Târgu-Jiu – 45, Colegiul Tehnic Mătăsari – 40, Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu – 44, Liceul cu Program Sportiv Târgu-Jiu – 21, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu – 34, Liceul Energetic Târgu-Jiu – 32, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Peştişani – 22, Liceul Tehnologic „G-ral Constantin Sandru” Bîlta, Runcu – 19, Liceul Tehnologic Baia de Fier – 39, Liceul Tehnologic Bîlteni – 20, Liceul Tehnologic Bîrseşti – 8, Liceul Tehnologic Bustuchin – 50, Liceul Tehnologic Roşia de Amaradia – 36, Liceul Tehnologic Roşia Jiu, Fărcăşeşti – 13, Liceul Tehnologic Stoina – 31, Liceul Tehnologic Ţicleni – 32, Liceul Tehnologic Tismana – 51, Liceul Tehnologic Turburea – 28 şi Liceul Teologic Târgu-Jiu – 28.

Roxana Lupu