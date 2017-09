Ca la noi, la nimeni – Acoperă haosul din CSM imensul scandal Belina?!

Toată suflarea românească s-ar fi aşteptat ca armonia, profesionalismul şi respectul reciproc să domnească între membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Din păcate, mai multe voci din interiorul CSM au început să nu mai suporte atmosfera creată de anumiţi indivizi, dintre care unul este chiar general. Cele afectate de tensiunile enorme şi povestesc despre o adevărată teroare sunt judecătoarele femei. Vreo cinci au votat altfel decât le cerea conducerea. Printre acestea s-a numărat şi judecătoarea Gabriela Baltag, care nu s-a sfiit să iasă în public cu tot felul de declaraţii. Se vota ceva ce avea legătură cu rezultatele auditului Inspecţiei Judiciare asupra managementului necorespunzător de la DNA. Judecătoarea Gabriela Baltag a ţinut neapărat, deşi se afla în concediu, să-şi exprime ataşamentul şi votul împotriva deciziei, care a fost blocată astfel, alături de colegele domniei sale. S-ar părea că la CSM este instaurat haosul şi nu se mai înţelege om cu persoană. Unii vorbesc urât, adică jignesc, şi sunt momente în care dacă membrii CSM nu ar fi despărţiţi de masa la care stau ar fi posibile chiar atacuri fizice! Ce să fie, ce să fie? Nu cumva raportul de audit ar pune în pericol funcţia deţinută de Laura Codruţa Kovesi, Procurorul şef al DNA instalat la propunerea ministrului interimar al Justiţiei, la acea vreme, însuşi fostul prim ministru Victor Ponta? Despre vizitele nocturne la CSM ale Laurei Codruţa Kovesi ce să credem? Ea are voie să meargă la CSM dacă este invitată. Şi asta în timpul programului. Nu noaptea! Ca să nu se clevetească prea mult despre haosul de la CSM înaintea prezentării Raportului de audit ce analizează managementul de la DNA s-a creat, probabil, Dosarul Belina. Unul asupra căruia nu mai are rost să insistăm, întrucât controversatul scandal e cunoscut şi ţine capul de afiş al televiziunilor şi al mass-mediei în genere. În acest dosar au fost chemate la DNA, pe rând, Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltării şi viceprim-ministru al Guvernului Tudose, dar şi Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, dar ministru al Mediului pe vremea Guvernului Ponta, atunci când s-a adoptat hotărârea de guvern cu trecerea insulei şi a lacului Belina din domeniul public al statului în domeniul public local, al judeţului Teleorman. Ţinta supremă este Liviu Dragnea, preşedintele PSD, deşi la acea vreme era ministrul Dezvoltării, iar Sevil Shhaideh secretar de stat. Istoria poveştii Belina e mai veche, iar analistul Radu Tudor susţine că Naşul ei ar fi chiar fostul premier Emil Boc. Încurcate sunt căile Domnului! În şedinţa Biroului Permanent al PSD de luni s-a luat decizia ca Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb să fie susţinute în continuare, după ce acestea au fost puse sub urmărire penală de DNA în dosarul Belina. Cele două nu au voie să declare nimic despre ancheta aflată în curs de desfăşurare. Doar Călin Popescu Tăriceanu, Preşedinte al Senatului şi al ALDE, a spus că, în opinia sa: “Se încearcă o lovitură de stat şi nu spun lucrurile acestea cu uşurinţă. Se încearcă destrămarea coaliţiei de guvernare PSD-ALDE, pentru că DNA a ajuns să fie un instrument care face poliţie politică în România”. Poate că Tăriceanu a exagerat niţel catalogând ancheta DNA drept lovitură de stat, dar restul conţinutului afirmaţiilor domniei sale sunt susţinute de tot mai multe voci. În schimb, deşi Liviu Dragnea este ţinta principală, liderul social-democraţilor se poartă cu mănuşi faţă de Laura Codruţa Kovesi. Nici în februarie, când Curtea Constituţională a României, a decis că DNA şi Laura Codruţa Kovesi au încălcat grav Constituţia, Dragnea nu a cerut schimbarea acesteia. Aşa cum nu o face şi acum. Întrebat dacă Decizia CCR privind Ordonanţa nr. 13/2017 ar avea efect inclusiv asupra altor hotărâri de guvern şi dacă nu cumva am avea de-a face cu un nou abuz anticonstituţional al procurorilor DNA care anchetează iarăşi oportunitatea, Liviu Dragnea a zis: “Revenind la oportunitate: decizia de oportunitate nu poate fi anchetată, nu poate fi obiectul unei cercetări pentru că este decizia mea. Preşedintele, premierul, miniştrii, primarii, parlamentarii iau decizii de oportunitate.” După şedinţa de ieri a Biroului Permanent, Liviu Dragnea nu exclude ca PSD să ia în calcul sesizarea Curţii Constituţionale a României în Dosarul Belina, anchetat, cum spuneam, de către procurorii DNA.

ION PREDOŞANU