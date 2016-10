Ca la noi, la nimeni – Acuzaţia asupra lui Kovesi, cocoloşită. Tăinuitorul Băsescu poate fi vinovat?!

Mă întâlnesc, la cumpărături cu consăteanul Ion Tabacu, zis Laudă, vechi abonat al cotidianului Gorjeanul. Şi mă-ntreabă ce cred eu: „Va fi oare Laura Codruţa Kovesi găsită vinovată sau pedepsită?” Mi-a fost greu să-i dau un răspuns cu Da sau Nu. Nici acum nu sunt aşa de sigur. Şi iată de ce.

„Bomba mediatică”, aşa cum i se spune autodenunţului deputatului Sebastian Ghiţă, şi, mai ales, implicarea fostului prim ministru, Victor Ponta, în atât de murdara afacere a înălbirii imaginii publice a Laurei Codruţa Kovesi nu mi se par a avea sorţi de izbândă într-o societate ca a noastră. Una condusă de binomul SRI-DNA. În primul rând, problema plagiatului lucrării de doctorat şi neimaculatei Laura Codruţa Kovesi este de notorietate publică încă din 2012. Ca şi acum, ea se autodisculpă şi nu recunoaşte nimic. Dar nici Sebastian Ghiţă n-o acuză de plagiat. El doar susţine că a ajutat-o, ca pe o prietenă, să-i fie albit referatul Comisiei de etică. Ciudat, trebşoara asta s-ar fi întâmplat, cică, la Palatul Victoria.

Ar mai fi de menţionat că declaraţia Laurei Codruţa Kovesi lasă loc la interpretări în opinia majorităţii, în sensul că nu lămureşte dacă ar fi putut exista o „prietenie” cu Sebastian Ghiţă înainte ca parlamentarul să intre în vizorul DNA, instituţia pe care Kovesi o conduce începând cu anul 2013. Chiar dacă nu era o oarecare nici mai înainte, fiind o preferată a ex-preşedintelui Traian Băsescu.

Iar Traian Băsescu se autodenunţă public, afirmând că avea cunoştinţă, încă de pe vremea când era preşedintele României, mai exact din 2014!, de presupusele infracţiuni asumate de Sebastian Ghiţă în cazul plagiatului Codruţei, dar le-a trecut sub tăcere fără să sesizeze justiţia. Nu ne spune cu ce scop a ascuns aceste fapte reprobabile. Mare om, mare caracter! Chiar penal.

Fostul prim-ministru, Victor Ponta, susţine că ar fi avut, întâmplător, o primă întâlnire, prin 2011, cu pe atunci necunoscuta de către domnia sa – Laura Codruţa Kovesi, la o podgorie a lui Sebastian Ghiţă, pe undeva între Ploieşti şi Mizil. Tot ce se poate, dar asta nu lămureşte nimic din autodenunţul lui Ghiţă. Care autodenunţ, deocamdată, este un fel de scenariu ce-i dă palpitaţii doamnei Kovesi. Şi aici l-aş cita pe publicistul Şerban Cionoff, care afirmă: „(…) La un asemenea scenariu, îmi permit să răspund cu o modestă şi foarte cuviincioasă întrebare: dar dacă autodenunţ al lui Sebastian Ghiţă a fost lansat pe piaţă tocmai acum şi tocmai ca Victor Ponta să nu vorbească?”

Înclin să-i dau dreptate şi văd că ministrul Educaţiei tehnocrate (asta dacă există şi aşa ceva!), Mircea Dumitru, nu se bagă. Probabil, nu are voie. Iar universitatea de Vest din Timişoara nu a dat nici un verdict. Asta dacă o va face vreodată.

Culmea este că acea comisie de etică nu este sesizată de nimeni, deşi plagiatul este demonstrat cu mult timp în urmă de către GIP – Grupul de Investigaţii Politice -, condus de Mugur Ciuvică. Puternica Laura Codruţa Kovesi ameninţa un ministru al Educaţiei că dacă se ocupă de lucrarea ei de doctorat vor fi arestaţi cu toţii.

În aceste sumbre condiţii de autocraţie – de sus şi până jos – e foarte posibil să se păună batista pe ţambal. Mai ales că „Partidul DNA” aduce servicii cui trebuie. Mai nou a eliberat un post la cârma Noului PNL, prin debarcarea lui Vasile Blaga, exact pentru Dacian Julien Cioloş!

ION PREDOŞANU

P.S. Prin presă şi pe surse circulă informaţia că, în anul electoral 2016, 22.000 de „soros-işti” ar deţine importante funcţii în România. Şi nu-i vorba de banalii consilieri bucureşteni Nicuşor Dan şi Clotilde Armand, care se şi vede prima femeie preşedinte al României! Majoritatea celor cu sânge „soros-ist” în vine au penetrat Ministerul Justiţiei şi Ministerul Fondurilor Europene.(Ion Predoşanu)