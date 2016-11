Ca la noi, la nimeni – Alinierea (dez)astrelor!

Mironosiţa Dacian Julien Cioloş ne-a lăsat impresia unui om de cuvânt, mai ales atunci când susţinea sus şi tare că nu va intra în politichie. Ba chiar că nu se va înscrie în nici un partid, chiar dacă pe site-ul PPE el figurează ca membru. În fond, şi Noul PNL a fost băgat de trădătorul ideilor liberale – Crin Antonescu – tot în Partidul Popularilor Europeni prin părăsirea Grupului ALDE din Parlamentul Europei.

Veţi spune că nu are carnet de membru al Noului PNL. Este adevărat, dar a participat la Consiliul Naţional al acestei făcături – un melanj dintre foştii liberali şi toată scursura şi strânsura portocaliilor lui Traian Băsescu şi Emil Boc. S-a lăsat curtat precum o fată mare ba de Noul PNL, ba de USR, bănuită a fi Uniunea Soros România. Fără a fi sigur că USR are şanse de a intra în Parlamentul României, poate cu proptele de la guvern, prin ministrul Afacerilor Interne, a STS-ului şi cu sprijinul softului care numără voturile.

În fond, omul a ales Noul PNL şi după afirmaţiile extaziate ale preşedintelui Alina Gorghiu-Dej ne aflăm în faţa „alinierii astrelor”, deşi mai corect ar fi alinierea dezastrelor. Şi asta spunem după rezultatele dezastruoase ale Noului PNL în alegerile locale, dar şi după catastrofala guvernare a pretinşilor tehnocraţi, un fel de „varză de Bruxelles”. El, Dacian Julien Cioloş, este un bun vorbitor de limba română, dar şi de limba franceză. Lăudabil este că recunoaşte, în vacanţele studenţeşti a lucrat la ferme din Franţa. Ceea ce nu-i nicio ruşine. Ba, dimpotrivă.

Regretabil e că nici măcar Agricultura, la care orice-am zice ar trebui să se priceapă, merge prost. Mă refer la agricultura românească, atâta câtă mai este a României. Unul dintre marii importatori de produse agricole şi ale industriei alimentare de pe mai toate meridianele Pământului. Nu-i pasă că subvenţiile nu s-au dat la timp ori chiar deloc către fermierii României. Câţi mai sunt şi nu au dat faliment! Nu-i pasă chiar deloc, scuzaţi repetiţia cuvântului, că Sănătatea, Educaţia şi Transporturile merg mai prost ca înainte de a prelua el guvernarea, în urma dezastrului de la Colectiv.

Omul Cioloş s-ar putea mândri că abia după aproape un an de guvernare a izbutit să pună pe hârtie un aşa-zis program de guvernare. Acela cu care a fost investit orbeşte de principalele partide parlamentare în noiembrie anul trecut era o biată ciornă aşternută pe trei file A4! De data aceasta are o alternativă pentru România, însuşită şi de Noul PNL. Fără a exagera, din nefericire, partidele se bat în programe, cu excepţia USR care nu are nici program politic şi nici program de guvernare. Ei înghit orice. Nu sunt aşa de sigur că lumea va vota programe, întrucât s-a mai deşteptat.

Întrebat în legătură cu declaraţia sa de avere, unde nu erau toate chestiile cuşer, Dacian Julien Cioloş a explicat că toţi foştii Comisari europeni, şi el a fost Comisar pentru Agricultură timp de patru ani, mai primesc încă trei ani – în cazul său între noiembrie 2014 şi noiembrie 2017, un fel de rentă ce se ridică la frumuşica sumă de 8.523 euro lunar. Cică pentru a păstra confidenţialitatea informaţiilor acumulate cât a fost înalt slujbaş al Comisiei Europene.

Acum, dacă tot a spus-o cu guriţa domniei sale, pricepem că acela care se scuză se acuză. Acuzaţiile priveau modul de guvernare şi care ar fi din exterior. El respinge această idee, dar avem serioase dubii că dă cineva atâţia bani degeaba. Şi ne mai explicăm şi de ce s-au absorbit ZERO euro fonduri europene!

Comentariile sunt de prisos şi nu ne mai miră nimic. Patri(H)oţii de felul lui şi al colegilor din Noul PNL, burduşit cum mai spuneam cu foşti apropiaţi ai lui Băsescu din PDL-ul care n-a murit!, fuziunea nefiind terminată nu sunt sensibili la faptul că românii au cele mai mici salarii şi cele mai mici pensii din Uniunea Europeană!

Ion PREDOŞANU