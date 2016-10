Ca la noi, la nimeni – Alinuţa şi Nicuşor, militanţii (a)politici!

Încă nu se poate bănui ce se va întâmpla cu viitoarea opţiune politică a primului ministru tehnocrat, Dacian Julien Cioloş, după alegerile parlamentare din 11 decembrie. Este intens curtat de Alinuţa Gorghiu-Dej, care s-a văzut pe cai mari în fruntea Noului PNL, ori a lui Nicuşor Dan, preşedintele USR, citită de unii drept Uniunea Soros România. Mai necoptul într-ale politichiei, Nicuşor Dan, ar fi dispus să se dea la o parte şi să-l lase cârmaciul fundaţiilor ONG-iste, de fapt soroşiste chiar pe acela care-l vor pe mai departe în fruntea guvernului ţării.

În realitate, Uniunea Salvaţi România nu are ideologie şi este reprezentanta unui grup de interese. Magnatul american cu origini maghiare – George Soros ştie de ce. Pe Nicuşor Dan nu are rost să-l întrebăm, căci abia ştia cum îl cheamă şi ne e teamă să nu spună Clotilde Armand. Franţuzoaică sadea ca şi Valerie Cioloş-Villemin, care se dă terorizată de internauţi. Fiind soţie de prim ministru franco-român nu are haz să se victimizeze, având protecţie a serviciilor şi din partea României şi a Franţei, tatăl ei deţinând o importantă funcţie în serviciile secrete din Hexagon. USR-ul nu are nici doctrină politică şi nici economică! Liderii lor fiind un fel de Gică-Contra ce înjură partidele politice din care din nefericire fac, mai nou, parte! Ba chiar la organizarea reţelei din teritoriu au primit un puternic sprijin din partea Noului PNL. Unul frăţesc ne e greu să zicem, ci mai degrabă unul din interes. Le-au făcut rost de sedii şi speră să facă o alianţă post-electorală, chit că Nicuşor Dan zice că nu se aliază cu nimeni. Dar, poate că nu ştie ce vorbeşte?

Prin alte ţări democratice, cu adevărat, persoanele care împărtăşesc idei similare despre anumite probleme cooperează, iar acest fapt poartă numele de partid. Nu este cazul USR, care reprezintă un grup de interese ce se pliază pe cele ale Noului PNL, partid pretins liberal dar membru al PPE, cu mulţi candidaţi pe listă proveniţi din dezastruosul şi parşivul PDL. Partiduleţele Alinuţei şi al lui Nicuşor au ca scop distrugerea României şi susţinerea pretinsului prim ministru tehnocrat Dacian Julien Cioloş.

Discursurile politice erau pe vremuri menite să convingă. Au mai păstrat aceste bune şi corecte obiceiuri doar PSD şi ALDE. Iar liderii acestora, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu conving pentru că au o poziţie corectă faţă de români şi societatea românească, ideile lor fiind sănătoase. Aşa se întâmpla şi pe la începutul secolului al XIX-lea, aşa erau privite lucrurile şi între cele două războaie mondiale. Acum, din nefericire pentru poporul român, situaţia este radical diferită faţă de idealurile „părinţilor” democraţiei Eugeniu Carada şi I.C. Brătianu. „Părinţi” cu care Alinuţa Gorghiu-Dej şi Nicuşor Dan nu au nimic în comun. Eugeniu Carada şi dinastia politicienilor Brătieni au avut nişte idealuri, pentru ca azi să ne trezim că pretinşi lideri precum Alinuţa şi Nicuşor au doar interese personale şi de grup. Chiar dacă în cazul Noului PNL se-ntâmplă ca denumirea să fie similară vechiului PNL fără a mai avea vreo legătură cu acesta. Noii liberali, precum nu demult Gabriel Oprea, se prezintă prin presupusele lor idei ca fiind „interes naţional”, ca pe vremea Brătienilor, fiind de fapt o simplă păcăleală. Sau mai exact o momeală politicianistă, ca un şubred exerciţiu de mareketing. Toate acestea se petrec în timp ce favoritul lor – româno-francezul Dacian Julien Cioloş şi-a demonstrat neputinţele în domeniile investiţiilor, în desfigurarea frecventă a democraţiei aşa cum i-o cer şefii lui bruxellezi, declinul Educaţiei, al Sănătăţii, al Transporturilor şi al Agriculturii. Muţi cetăţeni se-ntreabă ce progrese a făcut România? În afară de înmulţirea automobilelor, a telefoanelor mobile, a produselor agroindustriale de import, a PET-urilor pe toate drumurile şi a faptului că România este o piaţă de desfacere în creştere, economia bazându-se în proporţie de 80% pe consum nu se văd progrese reale. Adică, progrese adevărate!

ION PREDOŞANU