Ca la noi, la nimeni – Amânarea amânării desemnării – fitilul lui Băsescu: “Ce zice Marele Licurici”

Joi, în ultima zi de consultări, cu partidele parlamentare, ale președintelui Klaus Werner Iohannis, când fusese programat doar Partidul Mișcarea Populară, cârmuită de impopularul Traian Băsescu, au mai fost primiți, după aceea, deputații Grupului minorităților parlamentare alta decât cea maghiară.

Cu numai o zi înainte, președintele Iohannis anunțase că la sfârșitul acestor consultări se va decide și asupra propunerii PSD și ALDE de prim-ministru al României, în persoana Doamnei Sevil Shhaideh, ca să știe și cetățenii României de-o fi una de-o fi alta, înaintea Sărbătorilor Crăciunului, Nașterea Domnului Iisus Hristos.

Cel ce ne-a păcălit vreme de zece ani răi cu minciunile lui ordinare, devenit între timp și cetățean al Republicii Moldova, păcălindu-i pe bieții moldoveni de peste Prut cu o ipotetică unire cu patria mamă – România pentru care a și primit nemeritatele voturi și a ajuns în Parlamentul României pe voturile moldovenilor.

Și ce credeți că a făcut Satana? A venit cu propunerea ca prim-ministru să fie sluga lui Eugen Tomac, dar nu s-a oprit aici. I-a strecurat neexperimentatului președinte Klaus Werner Iohannis teama că etnia de tătăroaică și religia musulmană a doamnei propuse de PSD și ALDE nu va fi bine văzută și bine primită de noua conducere a Statelor Unite ale Americii. Iar președintele Iohannis, neînsoțit la aceste consultări de consilieri prezidențiali pe problema de politică externă a înghițit hapul otrăvit primit în față de la ex-ul ce refuză să stea la pensie – Traian Băsescu.

Teama i-a pătruns în oase președintelui Klaus Werner Iohannis și a anunțat că se va pronunța asupra propunerii de prim-ministru a majorității parlamentare PSD și ALDE, susținută în Parlament și de UDMR, după Sfintele Sărbători ale Crăciunului. În plus, a sunat-o pe Doamna Sevil Shhaideh s-o anunțe că dorește o întâlnire și o convorbire față-n față doar cu domnia sa săptămâna viitoare.

Să avem răbdare. Este posibil ca Președintele României să fi cerut SIE și Ministerului Afacerilor Externe să contacteze oameni din Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, din administrația Donald Trump. Ceea ce este imposibil. Fitilul impostorului ex-președinte Traian Băsescu se bazează pe o afirmație a Președintelui ales al Statelor Unite ale Americii referitoare la musulmanii de pe teritoriul acestora. Ca, ulterior, să dea înapoi.

Faptul că România nu are un prim ministru desemnat se datorează acestui cáncer al politicii românești – Traian Băsescu, individ ce nu vrea să iasă din politică decât cu picioarele înainte. Ori dacă merge la pușcărie!, cum ar fi cazul.

ION PREDOȘANU