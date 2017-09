Ca la noi, la nimeni – Banalitatea răului

Scandalul politic al momentului se leagă de Insula Belina, din judeţul Teleorman, şi este la mintea cocoşului că DNA-ul cu care Laura Codruţa Kovesi face greşeala a crede că se confundă – a se vedea, exprimarea „noi DNA-ul” – vrea cu tot dinadinsul să ajungă la Liviu Dragnea.

Şi neprihănita Kovesi, care nu este capabilă să răspundă la întrebarea ce-a căutat în sufrageria lui Gabriel Oprea, împreună cu Directorul SRI George Maior – se tot împotmoleşte, ea însăşi având o mare temere de rezultatul auditului pe care l-a făcut Inspecţia Judiciară la managementul necontrolatei instituţii de care răspunde. Fără doar şi poate, cea care decide cui i se pun cătuşele – fără vreo judecată prealabilă în instanţă – este un om rău! De care nu se atinge nimeni. Încă!Mult mai înţelept decât s-ar părea, vizatul Liviu Dragnea răspunde cu diplomaţie, dând un citat dintr-un diplomat adevărat. “Sunt din ce în ce mai mulţi oameni care renunţă la frică şi încep să vorbească pentru că au speranţa că s-ar putea ca în România, în acest mandat lucrurile să revină în cadrul constituţional, ceea ce acum nu este cazul pentru că s-a ieşit de mult timp din cadrul constituţional. Abuzul a ajuns o regulă. Anormalul a ajuns normal. Cum spunea domnul Adrian Năstase mai demult şi nu voi uita niciodată; “S-a instalat o stare de banalitate a răului”. Adică vorbim despre lucruri rele, despre abuzuri, ca şi cum este normal să facă parte din viaţa noastră, din viaţa societăţii. Nu am de ce să dau înapoi. Colegii mei nu dau înapoi, a spus Liviu Dragnea la interviurile DCNews Live. Un consătean, din Peştişani, aflat la vârsta senectuţii – Ion Tabacu, vechi cititor şi abonat al Gorjeanului, m-a întrebat ce părere am despre scandalul cu Insula Belina. I-am răspuns, cu tot respectul, că nu cunosc cazul şi n-am cum să mă pronunţ. Şi iată că accesând site-ul DCNews am descoperit, ieri, spusele argumentate ale unui fost Director în Ministerul Justiţiei, doamna Ingrid Mocanu: “Prima Hotărâre de Guvern schimbă un cod de clasificaţie şi schimbă natura juridică a unui bun. S-a considerat în urma unor măsurători cadastrale că acele imobile nu sunt obligate să rămână în domeniul public al statului. Există Legea 23, care enumeră anumite categorii de bunuri care nu pot ieşi din domeniul public al statului, precum: canale navigabile, râuri, plaje. În momentul în care se constată că un râu nu mai face parte din categoria respectivă i se poate schimba cadrul de clasificaţie, nu e un canal navigabil de exemplu, sau nu este o plajă. Atunci i se schimbă codul de clasificaţie şi el nu iese automat din domeniul public, rămâne în domeniul public, dar dacă se impune, este o necesitate, el poate fi transmis în domeniul local. Tot public, doar că local, la judeţ”, a precizat Ingrid Mocanu. Astfel, Ingrid Mocanu a explicat că atât de controversatul lac Belina, a fost trecut din domeniul public al statului, din administraţia Apelor Române, în domeniul public al Teleormanului şi de acolo valorificat. Totodată, Ingrid Mocanu a precizat că la motivele HG este trecută concesionarea către o firmă, prezentând în acest sens şi un document. Ingrid Mocanu, fost director în Ministerul Justiţiei, susţine că Decizia în ceea ce priveşte Insula Belina este una perfect legală. Cum am prezentat şi mai sus, domnia sa a motivat şi de ce Hotărârile de Guvern în ceea ce priveşte Lacul Belina au fost şi sunt legale.

ION PREDOŞANU

P.S. Prim-vicepreşedintele PNL Cluj, senatorul Marius Nicoară a declarat, conform Agerpres, că a propus un amendament la proiectul vaccinării, astfel încât cetăţenii români să poată refuza vaccinarea profilactică sistematică din motive care ţin de libertatea lor de gândire sau religioasă. Eu însumi m-am vaccinat degeaba, iar Doctor în farmacologie Ovidiu Bojor, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, precum şi omul de ştiinţă inginer biochimist Ştefan Manea, care a primit o Diplomă de Excelenţă din partea Universităţii Oxford pentru una din cele peste 300 de invenţii cu produse din domeniul Fitoterapiei sunt două personalităţi ce sunt împotriva vaccinării. (Ion Predoşanu)