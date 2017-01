Ca la noi, la nimeni – Calamități naturale, calamități politice!

Tare ne-am mai bucurat că România are, în sfârșit, un guvern al său. Nu unul botezat “Guvernul meu”, adus de aiurea și în contra prevederilor Constituției. Care-a comis numai rele acestei năpăstuite țări. Nu mai vorbim de neregulile din Sănătate, Educație, Energie și bruma de Economie – în continuă creștere, dar fără să se reflecte și în ridicarea nivelului de trai!

Mă rog, Guvernul Cioloș fusese răsfățat de acela care l-a numit pe primul ministru și căruia i s-a dat mână liberă la alegerea membrilor Cabinetului. Unul cu vreo zece remanieri, plin de incompetenți și de oameni fără responsabilitate. Nici politică, fiind, vezi Doamne, pretinși tehnocrați, nici materială. Găurile în Bugetul ministerelor au fost pe măsură. Anul 2016, de-o pildă, trebuia să aducă 152 de kilometri de autostradă. A adus 0. Cum Guvernul ZERO a rămas cu acest supranume pentru că ZERO au fost fondurile europene nerambursabile aduse la Bugetul României.

Cum bine zice o vorbă populară: “Sita nouă cerne bine!” Și asta se vede în energía și profesionalismul cu care Guvernul Grindeanu a pornit la muncă. Una în folosul cetățenilor României, care-au votat sau nu PSD și ALDE. Prima ședință de guvern, una operativă, de constituire și de aprobare a dreptului de a emite ordonanțe de guvern necesare a avut loc chiar la ora 21,00 a zilei în care-a fost investit și după ce se depuseseră jurămintele la Palatul Cotroceni.

Aproape imediat, la două zile de la intrarea în pâine, Guvernul Grindeanu nu doar că a preluat gestiunea de la vechii miniștrii – ce-au găsit, mai multe rele decât bune nici nu mai amintim! – și s-a trecut la luarea de urgență a măsurilor cuvenite pentru buna desfășurare a activității de administrarea a avuției țării.

Din nefericire, o iarnă cumplită – cu viscole și geruri cumplite – a izbit din plin aproape toată România. Și, ca o premieră, primul ministru Sorin Grindeanu s-a deplasat la ministerul Transporturilor, participând la o teleconferință. Trecuseră 14 ore de la ridicarea Codului Roșu în mai multe județe, iar primul ministru s-a declarat nemulțumit de letargia CNAIR – Compania Națională de Administrarea a Infrastructurii Rutiere. Pe loc, i-a cerut ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, să-și trimită Corpul de control al ministrului Transporturilor și să ia măsuri pentru destituirea directorului general al CNAIR! În urma unei teleconferințe similare la sediul Ministerului Afacerilor Interne, primul ministru a fost de acord că propunerea ministrului Afacerilor Interne, Camelia Dan, de a-l destituí pe Prefectul de Giurgiu. Un prefect pe care doamna ministru tot încercat de vreo patru ore să-l contacteze telefonic fără a reuși!

Pericolele vicisitudinilor vremii de iarnă cumplită, cu ger de proveniență polară n-au dispărut. De aceea, primul ministru Sorin Grindeanu le-a cerut autorităților și miniștrilor Cabinetului său să rămână în stare de alertă. E mult de lucru în teren, adică în țară și mai este de elaborat și proiectul Legii Bugetului pe anul 2017.

În grabă, am și neglijat să anunțăm că salariul minim pe economie a crescut la 1.450 de lei, pensiile și ele vor crește cu 15%, măsurile intrând în vigoare de la 1 februarie 2017. Din păcate, vinerea trecută, la o ședință a CSM. Cineva important – nu spun cine – a dat cu bățul în baltă. Printr-o imixtiune în treburile Justiției și atacuri inelegante la adresa unor oameni pe care nu-i are la pipotă!

Ion PREDOȘANU