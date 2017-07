Ca la noi, la nimeni – Cele două petarde DNA! (Când va cădea Kovesi?)

Motto: „Prietenii se pretind a fi sinceri, duşmanii chiar sunt.” – Arthur SchopenhauerMotto: „Prietenii se pretind a fi sinceri, duşmanii chiar sunt.” – Arthur Schopenhauer

Marea întrebare este aceea când va fi înlocuită Laura Codruţa Kovesi din funcţia de procuror şef al DNA. Pe care-o face de ruşine, nefiind capabilă să-i mai strunească pe procurorii din subordine. Ca dovadă este şi aceea că după ieşirile procurorului Negulescu, de la DNA Prahova, mizerabile şi înregistrate, Kovesi n-a luat nici măcar o măsură. La şedinţele de bilanţuri triumfaliste ale DNA participă, de regulă, şi preşedintele Klaus Werner Iohannis. Şi acesta se declară, de fiecare dată, ca şi la tensiunile de acum din DNA, când au fost revocaţi din funcţie procurorii Constantin Doru Ţuluş şi Mihaela Iorga Moraru, extrem de mulţumit de cum este condusă DNA! Nu ştiu dacă-s adevărate informaţiile că numitul ex-primar al Sibiului şi actual preşedinte trecător al României ar avea niscaiva dosare pe la DNA. Doar timpul va demonstra. Căci, de obicei, nu iese fum fără foc!Cât îi priveşte pe procurorii Doru Ţuluş şi Mihaela Iorga Moraru, după revocarea lor din funcţia de procurori DNA, au mers să conteste măsura pe care-o consideră abuzivă Taman la Inspecţia Judiciară. Unde fiecare a stat mai multe ore. La ieşire, n-au răspuns întrebărilor ziariştilor, semn că au ceva de ascuns şi nu au spus tot adevărul. Numai că Inspecţia Judiciară a mimat ascultarea lor preţ de câteva ore şi va ţine tot cu… Ursul! Kovesi nu va păţi nimic, deocamdată, iar cei doi procurori se vor dovedi două petarde inofensive.Procurorii maziliţi vor să pară drept nişte eroi. Mai ales Doru Ţuluş. Cu toate că, până mai ieri, făcea parte din sfera întunecată a DNA. Despre acţiunile lor din acea perioadă nu numai că au tăcut, dar ei doi au fost pioni de bază ai Laurei Codruţa Kovesi. În multe din dosarele fabricate la comandă. Ei au nenorocit multe destine până să se ajungă la acest scandal. Cu siguranţă, altfel s-ar fi prezentat lucrurile dacă la vremea respectivă ar fi făcut dezvăluirile de acum despre modul abuziv în care acţiona Laura Codruţa Kovesi atunci când li se ordona cui să le deschidă dosare, pe cine să reţină sau să trimită în judecată fără probe. De altfel, la bilanţurile festiviste, Kovesi nu amintea câte din dosarele ticluite de DNA s-au soldat cu achitări. Şi procentul este unul extrem de mare!Independenţa lor, adică a celor doi procurori, le permitea să sesizeze CSM despre practicile nelegale ale Laurei Codruţa Kovesi. Numai că, ei au preferat să execute orbeşte comenzile Procurorului şef al DNA ca să le fie lor bine! Totuşi, sunt preţioase şi dezvăluirile tardive de acum.Cei doi încearcă să-şi salveze pielea, aşa cum au procedat şi până acum, pentru ca ei şi familiile lor s-o ducă mai bine, în vreme ce altor familii le făceau rele imense.Doru Ţuluş se dă plin de sine şi zice că a refuzat să colaboreze cu alte structuri. Atunci de ce nu ne explică nimic în legătură cu dosarele politice executate de el la comandă, cum ar fi „Trofeul calităţii” pentru a-l înfunda pe Adrian Năstase și „Telepatia” pentru executarea lui Dan Voiculescu şi a altor 7-8 oameni nevinovaţi. Dintre care unii mai sunt şi azi în puşcării. În amândouă dosarele nu existau probe, ci doar dorinţa lui Traian Băsescu de a-şi vedea opozanţii la puşcărie. Pe care decizie a şi anticipat-o. *La întrebarea când va scăpa România de Kovesi la cârma DNA, reputatul jurnalist, cu formaţie juridică, Sorin Roşca Stănescu dă următorul răspuns; „Resursele de credibilitate şi autoritate ale Laurei Codruţa Kovesi s-au epuizat de mai mult timp. Ea a rămas prea mult în funcţie, s-a uzat în mod efectiv. Pe de altă parte, în interiorul instituţiei au apărut foarte multe incidente, accidente, care aruncă o lumină nefavorabilă asupra DNA. Cineva trebuie să plătească. Iar DNA ca să-şi salveze imaginea nu are decât o soluţie – factura să fie plătită chiar de şeful instituţiei. Se va întâmpla destul de repede în orice caz pe parcursul acestui an. Spre finalul anului vom avea un alt şef al instituţiei”.

Ion PREDOŞANU