Ca la noi, la nimeni – Cioloş minte, în numele PNL şi USR!

Poate cel mai guraliv dintre oamenii politici de astăzi este unul care pretinde că nu face parte din nici un partid. Despre primul ministru Dacian Julien Cioloş este vorba, bineînţeles, şi n-o mai lungesc pentru că-i sigur că aţi ghicit. Şi nu trebuie să aduc şi alte argumente.

Dacă Tătucul lui e mai tăcut, ei bine, de fapt e rău, că Dacian Julien Cioloş vorbeşte să se afle-n treabă. Nenumăratele lui interviuri şi declaraţii reprezintă o înşiruire de scuze. Scuze care acuză. I-a luat apărarea ministresei a Justiţiei, Madam Raluca Prună, care ne ameninţă că pleacă la Bruxelles, de parcă ar ţine-o cineva cu forţa într-un Guvern Cioloş. Anul acesta, adică în 2016, am avut parte de proteste şi greve în tribunale, de scrisori deschise ale magistraţilor, ale avocaţilor din partea asociaţiilor profesionale ale domniilor lor. În aceste scrisori i se cerea şi demisia ministrului Justiţiei. Dar şi ministrul Justiţiei, ca şi ministrul Agriculturii au avut parte de moţiuni simple în Parlament, votate de majoritatea parlamentarilor. Se impuneau măcar demisii de onoare. Dar de unde atâta onoare? La nişte miniştrii tehnocraţi ce nu răspund în faţa nimănui?

Dacă un interviu înregistrat cu primul ministru n-a fost difuzat de către TVR la emisiunea Viaţa Satului s-a iscat un imens scandal. Deşi conducerea TVR a anunţat că interviul va fi reprogramat imediat după ce se termină campania electorală şi alegerile parlamentare. Şi am mai aflat că interviul nu conţine ştiri importante şi care-ar fi perisabile, ci numai sfaturi pentru fermierii români. După mai bine de un de guvernare, în care fermierii nu au fost ajutaţi cu nimic, ba din contră şi s-a întârziat plata la timp a subvenţiilor agricole, care şi aşa sunt cele mai mici din Uniunea Europeană, de sfaturi ar avea nevoie fermierii? Mă îndoiesc. Aşa cum am serioase dubii că oamenii satelor şi, în genere, fermierii vor vota cu Noul PNL şi cu USR al căror avocat din oficiu se dovedeşte încă prim ministru Dacian Julien Cioloş.

Un interviu lung, cât o zi de post, a acordat încă prim ministru Dacian Julien Cioloş în direct pentru site-ul cotidianului Adevărul. Sunt vorbe goale şi promisiuni electorale în numele Noului PNL (cu 80% pedelişti printre membri!) şi ai USR (Uniunea Sabotaţi România). Ambele partide îl vor premier. Asta dacă USR intră în Parlament, iar întâiul cetăţean al Ţării va avea Parlamentul lui.

Nu se poate să nu se fi observat că toate mijloacele de informare în masă ce l-au servit pe ex-preşedintele Traian Băsescu îl răsfaţă şi pe Musiu Cioloş! Dacă în interviul din Adevărul sunt numai vorbe goale, la Digi 24 primul ministru fuse întrebat şi despre infrastructură. Mare meşter în a minţi poporul cu televizorul, domnia sa n-a recunoscut nici un eşec. Ba mai mult. Despre autostrăzi ne-a lămurit că nu avea în plan să facă nici un kilometru de autostradă. Şi totuşi, din petice, de câte doi-trei kilometri, până la sfârşitul lunii decembrie se vor da în folosinţă 18 Kilometri de autostradă. Şi pentru asta ar trebi să-i mulţumim. Ba ne-a mai îndrugat că Guvernul Cioloş a pus în practică Masterplanul. Care Masterplan exista de pe vremea controversatului ministru al Transporturilor, Ioan Rus, PSD-ist din Cabinetul Ponta. Primul ministru Dacian Julien Cioloş a mai rotit vreo trei miniştri pe la Transporturi. Probabil, vreunul dintre ei a mai pus o virgulă! Mai mult nu văd ce se putea face, din moment ce fusese aprobat demult!

Ion PREDOŞANU

P.S. Despre mafia medicamentelor din Sănătate se fereşte (să vorbească!) precum Necuratul de tămâie! (Ion Predoşanu)