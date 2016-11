Ca la noi, la nimeni – Cioloş-PNL dăunează grav sănătăţii!

Bombele explodează una după alta. În condiţiile astea urât mirositoare e greu de presupus că vom avea alegeri libere şi corecte la parlamentarele din 11 decembrie 2016! Până acum existau suspiciuni privind incorectitudinea STS, a Ministerului de Interne, Ministrului Comunicaţiilor şi AEP (Autoritatea Electorală Permanentă, ca fiind pericole reale în desfăşurarea unor alegeri parlamentare corecte, străine de fraudarea acestora.

S-a dovedit, deocamdată, că la Autoritatea Electorală Permanentă totul este urât mirositor. Mişmaşurile şefei AEP, Ana Maria Pătru, fostă vicepreşedinte ani în şir, au ieşit la iveală şi fu încătuşată pentru 24 de ore la cererea DNA! Aceeaşi DNA care-a cocoloşit-o până acum. Acuzată ba de spălare de bani, cu o avere imobiliară imensă – vreo trei-patru case, a se citi viloaie – din salariul ei de bugetar, Ana Maria Pătru se afirmă că vindea softuri contra şpăgi. Iar cel mai cumplit dictator al lumii – Stalin, rămas celebru pentru afirmaţia sa „Nu contează cine votează, contează cine numără voturile” se dovedeşte contemporanul nostru.

Persoană importantă, nu spun cine, a ieşit cu o declaraţie şi apreciază acuzele şi reţinerea ca o „surpriză”, el fiind unul dintre potenţialii beneficiari. Una „foarte, foarte neplăcută”. Surpriza, adică. Şi că, vezi Doamne, dacă gravele acuze se vor confirma, totuşi, AEP ar garanta corectitudinea în continuare a instituţiei, aceasta fiind una foarte serioasă. Îndoielile rămân.

Înfiinţată în anul 2003, Autoritatea Electorală Permanentă ar fi trebuit să fie instituţia ce asigură organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale. Printre altele, AEP întocmeşte lista cu personalul de specialitate care participă la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea alegerilor, coordonarea sistemului electoral naţional şi actualizarea serviciilor informatice – acele softuri mincinoase, vândute de Ana Maria Pătru contra şpăgi -, servicii informatice utilizate de Biroul Electoral Central (BEC) pentru centralizarea rezultatelor votării. Nefiind exclusă nici implicarea AEP în crearea dosarului liderului PSD, Liviu Dragnea, la Referendumul din 2012!

În plus, Autoritatea Electorală Permanentă monitorizează securitatea secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente şi administrează Registrul Electoral şi registrele secţiilor de votare.

Ieri, la şedinţa săptămânală a Guvernului Cioloş s-a discutat şi, probabil, s-a votat o ordonanţă de urgenţă privind o altă aiureală în domeniul Sănătăţii.

Care şi aşa merge destul de prost. Pe blog-ul său, publicistul Cătălin Tolontan titra: „Guvernul Cioloş îi obligă pe managerii de spitale să dea examen în faţa comunităţii. Dar incompetentul şi controversatul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, de ce nu este supus la aceleaşi rigori. Cumva, pentru că se zice că ar fi Şeful Mafiei Medicamentelor?’’

O astfel de Ordonanţă de Urgenţă, cu siguranţă adoptată ieri, în şedinţa Guvernului Cioloş, nu se impunea şi a fost catalogată de 7 (şapte!) Rectori ai Universităţilor de Medicină din întreaga ţară drept „un experiment precipitat”. La fel cum, pretinsul Guvern tehnocrat Cioloş s-a dovedit un experiment ratat. Ba chiar Guvernul Dezastrului Naţional!

Cu toate astea, cetăţeanul româno-francez paraşutat de la Bruxelles, Dacian Julien Cioloş, ne minte şi de unde declarase că are un mandat limitat, de un an (la depăşit pe 16 noiembrie!) şi apoi ne lasă în amarul nostru nu vrea să se dea plecat! Apare pe afişele Noului PNL cu o fotografie şi sloganul „Dacian Cioloş, prim-ministru!” Are un aşa-zis program de guvernare România 100, compilat de pe unde-a apucat şi se dă original! Cum spunea un personaj de-al lui Nenea Iancu Caragiale, „Din dilema asta nu putem ieşi!” Ce va vota alegătorul? „Cioloş-PNL” sau „Cioloş-USR (Uniunea Soros România!). Tragem nădejdea că alegătorii s-au mai luminat la cap şi nu vor vota niciuna din aceste sintagme otrăvitoare. Pentru naţiunea română!

Ion PREDOŞANU